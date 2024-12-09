الزمالك يخوض ودية ضد دياموند استعدادا لـ المصري

قرر جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك مباراة ودية لتجهيز البدلاء والمستبعدين من مباراة إنييمبا النيجيري لمواجهة المصري.

وسقط الزمالك في فخ التعادل مع إنييمبا النيجيري بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

ويلاقي الزمالك منافسه دياموند أحد فرق القسم الثاني وديا يوم الأربعاء المقبل على ملعب النادي الساعة 11 صباحا.

وقرر جوميز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الثلاثاء المقبل بعد العودة من نيجيريا.

وسيعود الفريق مرة أخرى إلى خوض التدريبات يوم الأربعاء المقبل استعدادا لمباراة المصري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه المصري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية يوم 15 ديسمبر المقبل.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الرابعة، بينما حصل إنييمبا على نقطته الأولى محتلا المركز الثالث.

وتعادل أيضا المصري مع منافسه بلاك بولز بهدف لكل فريق في الجولة ذاتها.

وأصبح الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي:

الزمالك في الصدارة بالتساوي مع المصري بـ4 نقاط، ويأتي إنييمبا في المركز الثالث بنقطة واحدة ويتساوى مع بلاك بولز المتذيل.