مؤتمر سلوت: أحاول التدوير بين لاعبي الهجوم.. وهذا الأمر لا يشمل صلاح

أوضح أرني سلوت المدير الفني لليفربول أن المنافسة بين لاعبي هجوم فريقه تصب في مصلحة الأحمر.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويلعب ليفربول ضد جيرونا الإسباني في الجولة السادسة للدور الأول من دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مباراة جيرونا: "في الفترة الماضية كنت أغير في مركزي الجناح الأيسر ولاعب الوسط، بينما يحجز محمد صلاح مكانه في الجناح الأيمن، وأنا سعيد بما قدمه لويس دياز وجاكبو وباقي اللاعبين".

وأضاف "المنافسة بين دياز وجاكبو صحية وأنا أحاول التدوير بينهما".

وواصل "أليسون لائق للمشاركة ومن الجيد أن يعود إذا نظرت إلى كيليهير بديله فليس من السهل عليك فعل ذلك بشكل أفضل لأن ما قدمه كان جيدا، لذا يمكننا القول إن لدينا حارسين رائعين".

وأكمل "أعتقد أن قرار إلغاء مباراة إيفرتون كان جيدا وإذا لعبت مواجهة مثل هذه يجب أن تُلعب في ظروف جيدة، وكان قرارا جيدا من حيث سلامة اللاعبين".

وأتم تصريحاته "جيرونا كان قريبا في الموسم الماضي من أن يصبح مثل ليستر سيتي عندما فاز بلقب الدوري الإنجليزي، أن يتنافس هذا الفريق على لقب الدوري الإسباني بهذه الميزانية فما فعلوه مميزا حقا".

ويتصدر ليفربول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة. بينما يأتي جيرونا في المركز الـ30 برصيد 3 نقاط.