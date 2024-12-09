تقرير: أليجري يرد على عرض وست هام

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 19:48

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس

رد ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق لـ يوفنتوس على عرض وست هام يونايتد.

ويعاني وست هام من النتائج السيئة تحت قيادة الإسباني جولين لوبيتيجي.

وحسب إذاعة توك سبورت، فإن وست هام تفاوض مع المدرب الإيطالي لقيادة الفريق خلفا للوبيتيجي الذي ينوي النادي إقالته.

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وأفادت الإذاعة أن أليجري وافق على قيادة وست هام، إلا أنه طلب تدريب الفريق في بداية الموسم المقبل.

وأشارت الإذاعة إلى أن النادي يدرس إقالة لوبيتيجي والاستعانة بمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم ثم التعاقد مع أليجري.

وقرر يوفنتوس إقالة أليجري بنهاية الموسم الماضي وتعيين تياجو موتا مدرب بولونيا.

ولم يدرب أليجري خارج إيطاليا مطلقا طوال مسيرته.

وخسر وست هام ضد أرسنال بخسمة أهداف مقابل هدفين، وكذلك أمام ليستر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل وست هام المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

وخسر وست هام 7 مباريات منذ بداية الموسم وتعادل 3 مرات وفاز في 4.

وإجمالا قاد لوبيتيجي في 16 مباراة وفاز في 5 وتعادل في 3 وخسر 8 مباريات.

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