إنهاء عقد الحكم ديفيد كوت بعد الإساءة لـ ليفربول وكلوب
الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 18:21
كتب : FilGoal
قررت رابطة الحكام الإنجليزية إنهاء التعاقد مع الحكم ديفيد كوت على خلفية اتهامه بالإساءة لليفربول ومدربه السابق يورجن كلوب.
وذكرت شبكة "ذا أثليتك" أن رابطة الحكام اعتبرت تصرف الحكم ديفيد كوت غير مقبول وما فعله انتهاك خطير لبنود عقد عمله.
وذلك بعد التحقيق معه في واقعة الإساءة لفريق ليفربول ومدربه السابق الألماني يورجن كلوب.
وتم إيقاف الحكم قبل أسابيع لحين التحقيق معه وذلك بعدما ظهر مقطع فيديو له وهو يسيئ خلاله إلى نادي ليفربول ويصفه بكلمات بذئية وقال عنه إنه "نادي قذر".
وأيضا كان يسيئ إلى يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق في الفيديو ذاته.
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