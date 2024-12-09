ماك أليستر: أتمنى أن ينهي صلاح مسيرته في ليفربول

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 15:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يتمنى أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول أن يستمر زميله محمد صلاح في صفوف الريدز حتى اعتزاله.

وينتهي عقد صلاح الحالي مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه التفاوض مع أي نادٍ آخر في يناير المقبل دون الرجوع لإدارة ليفربول.

وقال ماك أليستر في تصريحات لجريدة أس: "محمد صلاح يلهمنا كثيرا، داخل وخارج الملعب. إنه مثال للعمل الجاد والتفاني، ويسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لديه".

أخبار متعلقة:
متفوقا على صلاح وعبد المنعم.. حكيمي يتوج بجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب إفريقي ذا أثليتك: ليفربول قدم عرضا أوليا لـ محمد صلاح عبد الوهاب: تحدثت مع محلب لضم صلاح بسبب هدفه الرائع.. ومفاوضاتي مع طارق حامد ميرور: بعد التوصل لحل وسط.. ليفربول يتفق مع صلاح على تجديد تعاقده

وأضاف الأرجنتيني "صلاح شخص مجتهد للغاية ويبذل قصارى جهده للعب كرة القدم. يمكنك أن ترى ذلك على أرض الملعب".

وتابع "يتمتع صلاح بتلك الشخصية التي تسعى دائمًا إلى المزيد من النجاح، وعندما يكون بجانبك تعلم أنه سيقدم لك تمريرات حاسمة أو يسجل أهدافا".

وأكمل بطل كأس العالم 2022 "أتمنى أن يستمر صلاح في هذا المستوى الرائع، لأنه أحد أهم لاعبي ليفربول".

وواصل "أتمنى أن يظل صلاح في صفوف ليفربول الموسم المقبل. وتنتهي مفاوضات تجديد عقده بنجاح، صلاح يبدو سعيدا للغاية في ليفربول، إنه أسطورة في النادي".

وأتم "سيكون من المثالي أن ينهي صلاح مسيرته مع ليفربول، لكن هذه قرارات شخصية جدا، كما أن القرار يعتمد على رؤية النادي المستقبلية".

وكشفت شبكة ذا أثليتك أن نادي ليفربول قدّم أول عرض لـ محمد صلاح من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.

وحسبما كشف التقرير أن هذا لا يعني توصل الطرفين لاتفاق، ومن المتوقع أن تأخذ المفاوضات وقتا.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول أرسل عروضا لكل من صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

وسبق أن كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن إدارة ليفربول توصلت لاتفاق أخيرا مع صلاح بالتجديد لمدة موسمين.

وكان رامي عباس وكيل اللاعب يرغب في تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم، بينما حاول نادي ليفربول التجديد لمدة موسم واحد فقط بسبب عامل السن، وفقا للتقرير.

ليفربول توصل لاتفاق مع محمد صلاح لتجديد تعاقده بعد الوصول لحل وسط بأن يكون العقد لمدة موسمين

وأوضح التقرير أن أزمة تجديد تعاقد صلاح لم تتعلق أبدا بالناحية المادية لكن على مدة التعاقد.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن الأمر نفسه ينطبق على فيرجيل فان دايك صاحب الـ 33 عاما والذي ينتهي تعاقده مع نهاية الموسم.

ويعتبر صلاح الأعلى أجرا داخل ليفربول بأكثر من 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا وفقا لصحيفة ميرور.

الضربة الأولى من صلاح

خرج صلاح في المرة الأولى التي تحدث فيها عن عقده بصورة قوية، وما يلي على لسانه:

"نحن على وشك دخول شهر ديسمبر ولم أتلق أي عروض للبقاء في النادي حتى الآن. ولذلك فإن احتمالات رحيلي من ليفربول أكبر من احتمالات بقائي".

"كما تعلمون، أنا في صفوف ليفربول منذ سنوات عديدة. لا يوجد نادٍ مثل هذا. لكن في النهاية الأمر ليس بين يدي. كما قلت من قبل، اقتربنا من شهر ديسمبر ولم تتضح الأمور بعد بشأن مستقبلي".

"أنا أحب جماهير ليفربول، الجماهير تحبني. في النهاية الأمر ليس بين يدي أو يد الجماهير، دعونا ننتظر ونرى".

"هل أشعر بخيبة أمل لأنني لم أتلق العرض المناسب من ليفربول؟ بالطبع نعم. لن أعتزل قريبًا، لذا فأنا ألعب كرة القدم فقط".

"أركز على الموسم وأحاول التتويج بالدوري الإنجليزي وأتمنى التتويج بدوري أبطال أوروبا أيضًا. أنا محبط ولكن سنرى".

"اهتمام الفرق السعودية بضمي؟ لا أريد التحدث عن ذلك. أنا أركز مع ليفربول الآن".

أحاول فقط الاستمتاع بكرة القدم، وسألعب في أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة".

"أنا لاعب محترف. يمكن للجميع رؤية ما أقدمه في الملعب".

"أبذل قصارى جهدي لأن هذه هي شخصيتي وأحاول أن أعطي كل شيء لنفسي وللنادي. سنرى ما سيحدث بعد ذلك".

ماذا قال صلاح؟

كما قال صلاح لشبكة سكاي سبورتس عقب مواجهة مانشستر سيتي: "بصراحة، تحديد مستقبلي مع ليفربول يشغل بالي، حتى الآن هذه أخر مباراة ألعبها ضد مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة، أتمنى فقط الفوز بالدوري وثم سنرى ما سيحدث".

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 15 هدفا، بينما صنع 12.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 370 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 226 هدفا وصنع 99 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول أليكسيس ماك أليستر
نرشح لكم
بالذكاء الاصطناعي.. سيتي يمنح مشجعيه فرصة تصميم قمصان الموسم بعد المقبل صن: مهاجم وست هام قد يغيب لمدة عام بسبب الحادث المروع مواعيد مباريات الإثنين 9 ديسمبر 2024.. ختام جولة الدوري الإنجليزي سون: أشعر أنني خذلت توتنام أمام تشيلسي بالمر: لهذا السبب سددت ركلة الجزاء "بانينكا" ضد توتنام بوستيكوجلو: قدمنا لـ تشيلسي ضربتي جزاء بسبب التدخلات السيئة ماريسكا: لا أعرف سبب سقوط كوكوريا.. ولهذا لا يهبط مستوى أي لاعب ذا أثليتك: ليفربول قدم عرضا أوليا لـ محمد صلاح
أخر الأخبار
ميدو: أعتذر عن وقت حديثي بخصوص التشجيع.. ولكن إجابتي لن تتغير 9 دقيقة | كأس العالم للأندية
ماك أليستر: أتوقع مشاركة ميسي في مونديال 2026.. وقد ألعب بالدوري الإسباني يوما ما 17 دقيقة | أمريكا
مدرب المنصورة عن اعتداء لاعبه: يتحمل ما فعله.. ولا يوجد من يستطيع قيادة الفريق 25 دقيقة | الكرة المصرية
الشناوي وإبراهيم عادل ينضمان لبعثة بيراميدز في تونس 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري المحترفين - لاعب اعتدى على مدربه.. عنتر يقود المقاولون لاكتساح المنصورة بثلاثية 33 دقيقة | القسم الثاني
كأس إنتركونتينينتال - داري والساعي في قائمة الأهلي.. وغياب شوبير ويوسف أيمن 53 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدرب أهلي جدة يوضح حقيقة توتر علاقته مع رياض محرز ساعة | سعودي في الجول
ليفربول يستعيد أليسون وجوتا قبل مواجهة جيرونا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية