ماك أليستر: أتمنى أن ينهي صلاح مسيرته في ليفربول

يتمنى أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول أن يستمر زميله محمد صلاح في صفوف الريدز حتى اعتزاله.

وينتهي عقد صلاح الحالي مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه التفاوض مع أي نادٍ آخر في يناير المقبل دون الرجوع لإدارة ليفربول.

وقال ماك أليستر في تصريحات لجريدة أس: "محمد صلاح يلهمنا كثيرا، داخل وخارج الملعب. إنه مثال للعمل الجاد والتفاني، ويسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لديه".

وأضاف الأرجنتيني "صلاح شخص مجتهد للغاية ويبذل قصارى جهده للعب كرة القدم. يمكنك أن ترى ذلك على أرض الملعب".

وتابع "يتمتع صلاح بتلك الشخصية التي تسعى دائمًا إلى المزيد من النجاح، وعندما يكون بجانبك تعلم أنه سيقدم لك تمريرات حاسمة أو يسجل أهدافا".

وأكمل بطل كأس العالم 2022 "أتمنى أن يستمر صلاح في هذا المستوى الرائع، لأنه أحد أهم لاعبي ليفربول".

وواصل "أتمنى أن يظل صلاح في صفوف ليفربول الموسم المقبل. وتنتهي مفاوضات تجديد عقده بنجاح، صلاح يبدو سعيدا للغاية في ليفربول، إنه أسطورة في النادي".

وأتم "سيكون من المثالي أن ينهي صلاح مسيرته مع ليفربول، لكن هذه قرارات شخصية جدا، كما أن القرار يعتمد على رؤية النادي المستقبلية".

وكشفت شبكة ذا أثليتك أن نادي ليفربول قدّم أول عرض لـ محمد صلاح من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.

وحسبما كشف التقرير أن هذا لا يعني توصل الطرفين لاتفاق، ومن المتوقع أن تأخذ المفاوضات وقتا.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول أرسل عروضا لكل من صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

وسبق أن كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن إدارة ليفربول توصلت لاتفاق أخيرا مع صلاح بالتجديد لمدة موسمين.

وكان رامي عباس وكيل اللاعب يرغب في تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم، بينما حاول نادي ليفربول التجديد لمدة موسم واحد فقط بسبب عامل السن، وفقا للتقرير.

ليفربول توصل لاتفاق مع محمد صلاح لتجديد تعاقده بعد الوصول لحل وسط بأن يكون العقد لمدة موسمين

وأوضح التقرير أن أزمة تجديد تعاقد صلاح لم تتعلق أبدا بالناحية المادية لكن على مدة التعاقد.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن الأمر نفسه ينطبق على فيرجيل فان دايك صاحب الـ 33 عاما والذي ينتهي تعاقده مع نهاية الموسم.

ويعتبر صلاح الأعلى أجرا داخل ليفربول بأكثر من 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا وفقا لصحيفة ميرور.

الضربة الأولى من صلاح

خرج صلاح في المرة الأولى التي تحدث فيها عن عقده بصورة قوية، وما يلي على لسانه:

"نحن على وشك دخول شهر ديسمبر ولم أتلق أي عروض للبقاء في النادي حتى الآن. ولذلك فإن احتمالات رحيلي من ليفربول أكبر من احتمالات بقائي".

"كما تعلمون، أنا في صفوف ليفربول منذ سنوات عديدة. لا يوجد نادٍ مثل هذا. لكن في النهاية الأمر ليس بين يدي. كما قلت من قبل، اقتربنا من شهر ديسمبر ولم تتضح الأمور بعد بشأن مستقبلي".

"أنا أحب جماهير ليفربول، الجماهير تحبني. في النهاية الأمر ليس بين يدي أو يد الجماهير، دعونا ننتظر ونرى".

"هل أشعر بخيبة أمل لأنني لم أتلق العرض المناسب من ليفربول؟ بالطبع نعم. لن أعتزل قريبًا، لذا فأنا ألعب كرة القدم فقط".

"أركز على الموسم وأحاول التتويج بالدوري الإنجليزي وأتمنى التتويج بدوري أبطال أوروبا أيضًا. أنا محبط ولكن سنرى".

"اهتمام الفرق السعودية بضمي؟ لا أريد التحدث عن ذلك. أنا أركز مع ليفربول الآن".

أحاول فقط الاستمتاع بكرة القدم، وسألعب في أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة".

"أنا لاعب محترف. يمكن للجميع رؤية ما أقدمه في الملعب".

"أبذل قصارى جهدي لأن هذه هي شخصيتي وأحاول أن أعطي كل شيء لنفسي وللنادي. سنرى ما سيحدث بعد ذلك".

ماذا قال صلاح؟

كما قال صلاح لشبكة سكاي سبورتس عقب مواجهة مانشستر سيتي: "بصراحة، تحديد مستقبلي مع ليفربول يشغل بالي، حتى الآن هذه أخر مباراة ألعبها ضد مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة، أتمنى فقط الفوز بالدوري وثم سنرى ما سيحدث".

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 15 هدفا، بينما صنع 12.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 370 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 226 هدفا وصنع 99 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.