"بسبب سوء أرضية الملعب".. المصري يعلن تفاصيل إصابة ميدو جابر وخطوة بعد العودة

أعلن النادي المصري تفاصيل إصابة ميدو جابر لاعب الفريق خلال مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي ضمن منافسات الكونفدرالية.

ميدو جابر النادي : المصري المصري

وتعرض ميدو جابر للإصابة خلال مواجهة بلاك بولز التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكشف النادي المصري عن تعرض ميدو جابر لإصابة بشرخ في المشطية الخامسة للقدم اليمنى بسبب إلتواء في الكاحل نتيجة سوء أرضية الملعب.

وجاء بيان النادي المصري كالآتي:

"أثبتت الفحوصات الطبية المبدئية والأشعة التشخيصية التي خضع لها ميدو جابر إصابته بشرخ في المشطية الخامسة للقدم اليمنى وذلك نتيجة إلتواء في الكاحل بسبب سوء أرضية ملعب دو زيمبيتو بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو والذي استضاف مواجهة المصري ضد بلاك بولز الموزمبيقي".

"محمود الشحات طبيب الفريق قرر خضوع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية المتقدمة لدى وصوله للقاهرة للتحديد الدقيق لمدى الإصابة وبالتالي تحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب ليضمن سرعة عودة اللاعب للتدريبات الجماعية".

وكانت بعثة الفريق قد تعطلت في طريقها إلى المطار لكن دون التأثير على موعد رحلة العودة.

وأهدر المصري فرصة الانفراد بصدارة ترتيب مجموعته في الكونفدرالية وعاد بنقطة تعادل أمام بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية.

سجل هدف المصري ميدو جابر، فيما سجل فيليسيانو جون نيني هدف بلاك بولز.

وتقاسم المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مع الزمالك بعد تعادله مع إنييمبا.

فيما تساوي بلاك بولز الترتيب مع إنييمبا بنقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع.