بالذكاء الاصطناعي.. سيتي يمنح مشجعيه فرصة تصميم قمصان الموسم بعد المقبل

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 14:21

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

منح نادي مانشستر سيتي لمشجعيه فرصة تصميم القميص الثالث لموسم 2026-2027 عن طريق الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة بوما الألمانية.

ووجه مانشستر سيتي رسالة لجماهيره قال فيها: "خيالك هو كل ما تحتاجه.. حان دورك الآن لتصميم قميص سيتي الثالث لموسم 2026/27".

وأطلقت شركة بوما بالتعاون مع نادي مانشستر سيتي منصة تصميم أطقم كرة القدم المبتكرة بالذكاء الاصطناعي للمشجعين.

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وتعمل أداة PUMA AI Creator الجديدة بواسطة DEEPOBJECTS، وهي منصة رائدة في الإبداع المشترك تستفيد من الذكاء الاصطناعي للسماح للمشجعين بتصميم أطقم مانشستر سيتي.

سيتم ارتداء التصميم الفائز بالذكاء الاصطناعي من قبل نجوم سيتي على أرض الملعب وبيعه للمشجعين.

ويمكن للمشجعين إرسال التصميمات إلى المسابقة حتى 20 ديسمبر، حيث سيقوم خبراء أطقم بوما ومانشستر سيتي، إلى جانب تقييمات المشجعين، باختيار أفضل 10 تصميمات.

ثم سيتم فتح التصويت العام في يناير، حيث سيُطلب من المشجعين التصويت على الطقم الذي يريدون رؤيته على أرض الملعب كطقم ثالث رسمي لمانشستر سيتي لموسم 2026/27.

وتم استخدام PUMA AI Creator لأول مرة من قبل لاعبي مانشستر سيتي إيدرسون وستيفان أورتيجا وريكو لويس الذين صمموا معا طقم حارس مرمى مستوحى بشكل إبداعي من شبكة مرمى كرة القدم.

سيكون هذا أول طقم كرة قدم يتم تصنيعه بواسطة الذكاء الاصطناعي على الإطلاق ليتم ارتداؤه على أرض الملعب.

سيكون طقم حارس المرمى متاحًا للبيع بكميات محدودة وسيتم رؤيته على أرض الملعب في وقت لاحق من هذا الموسم.

وقال إيدرسون عن القميص: "هذه هي المرة الأولى التي أصمم فيها قميصا مع ستيفان وريكو لويس وأنا سعيد جدًا لأنني سأتمكن من رؤية هذا القميص على أرض الملعب".

وأتم حارس سيتي "إنه أمر مدهش، الألوان جميلة للغاية، فهي تذكرني بألوان البرازيل".

مانشستر سيتي إيدرسون
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