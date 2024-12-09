الكونفدرالية - كاف يعلن إحالة أحداث مواجهة جاراف ضد اتحاد العاصمة للتحقيق

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إحالة أحداث مواجهة جاراف السنغالي ضد اتحاد العاصمة الجزائري في الكونفدرالية للتحقيق.

وشهدت مواجهة الفريق السنغالي ضد ضيفه الجزائري أحداث شغب جماهيري.

وكشف كاف في بيان مقتضب إحالة الأمر إلى اللجان المختصة لمزيد من التحقيق.

وكان اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بالسنغال.

ونشر اتحاد العاصمة بيانا توضيحيا بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة وجاء كالآتي:

"على إثر الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراتنا ضد نادي جاراف السنغالي، والتي تضمنت اعتداءات من طرف جماهير الفريق المضيف على أنصارنا الأعزاء، ننشر لكم صورا توثق هذه الاعتداءات التي أسفرت عن إصابات في صفوف مشجعي فريقنا.

وفي هذا الصدد، نطمئن عائلات أنصارنا بأن الطاقم الطبي لفريقنا، بالتنسيق مع إدارة النادي، تدخل على الفور وقدم كافة الإسعافات اللازمة للمصابين، والحمد لله الجميع الآن في حالة جيدة وتحت السيطرة حيث قامت إدارة النادي ممثلة في رئيس مجلس الإدارة عثمان سحبان بكل الإجراءات اللازمة لحماية أنصار فريقنا حتى مغادرتهم الملعب.

نؤكد مجددًا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه التجاوزات، وسنواصل متابعة القضية لضمان تحقيق العدالة وحماية فريقنا وأنصاره في المستقبل.

شكراً لكم على دعمكم الدائم، واتحاد العاصمة سيبقى دائمًا قويًا بأنصاره".

📝 بيان توضيحي من إدارة اتحاد العاصمة على إثر الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراتنا ضد نادي جاراف السنغالي، والتي تضمنت اعتداءات من طرف جماهير الفريق المضيف على أنصارنا الأعزاء، ننشر لكم صورًا توثق هذه الاعتداءات التي أسفرت عن إصابات في صفوف مشجعي فريقنا. وفي هذا الصدد، نطمئن… pic.twitter.com/lglFCV5872 — USM Alger (@USMAofficiel) December 9, 2024

ويتصدر اتحاد العاصمة جدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط بالتساوي مع أسيك أبيدجان الإيفواري عقب مرور جولتين.

بينما حصد جاراف نقطته الأولى ليتساوى مع فريق أورابا يونايتد.