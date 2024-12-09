مصدر من المصري لـ في الجول: بعثة الفريق وصلت المطار بعد التعطل بسبب احتجاجات

وصلت بعثة فريق المصري إلى المطار في موزمبيق استعدادا لرحلة العودة إلى مصر.

وكانت بعثة الفريق قد تعطلت في طريقها إلى المطار لكن دون التأثير على موعد رحلة العودة.

وكشف مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "تعطلت بعثة فريق المصري قليلا في طريقها إلى المطار خلال تواجدنا في موزمبيق".

وأوضح "جاء ذلك بسبب احتجاجات في الطرق المؤدية للمطار خلال تحرك الفريق".

واختتم المصدر تصريحاته "وصلت بعثة المصري بسلام إلى المطار وننتظر إقلاع الطائرة إلى مصر والمقرر له في الثانية والنصف عصرا".

وأهدر المصري فرصة الانفراد بصدارة ترتيب مجموعته في الكونفدرالية وعاد بنقطة تعادل أمام بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية.

سجل هدف المصري ميدو جابر، فيما سجل فيليسيانو جون نيني هدف بلاك بولز.

وتقاسم المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مع الزمالك بعد تعادله مع إنييمبا.

فيما تساوي بلاك بولز الترتيب مع إنييمبا بنقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع.