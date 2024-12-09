صن: مهاجم وست هام قد يغيب لمدة عام بسبب الحادث المروع

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 13:28

كتب : FilGoal

مايكل أنطونيو - وست هام - مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

ذكرت جريدة ذا صن أن مايكل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد قد يغيب عن الملاعب لمدة عام بسبب الحادث المروع الذي تعرض له.

يوم الأحد، أعلن نادي وست هام يونايتد تطورات حالة لاعبه مايكل أنطونيو الذي تعرض لحادث سير يوم السبت مؤكدا خضوعه لعملية جراحية في الساق.

وأوضح التقرير أن مهاجم وست هام سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 12 شهرا بسبب ما حدث لساقه.

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وأضاف التقرير أن هناك تكهنات تشير إلى أن المهاجم البالغ من العمر 34 عاما قد لا يعود لكرة القدم مجددا.

وأفاد وست هام يونايتد في بيان يوم الأحد: "يؤكد النادي مايكل أنطونيو خضع لعملية جراحية لعلاج كسر في أحد أطرافه السفلية بعد تعرضه لحادث سير بعد ظهر يوم السبت".

وأضاف البيان "سيخضع أنطونيو للمراقبة المستمرة في المستشفى خلال الأيام المقبلة".

وتابع "كل من في النادي يتمنى الشفاء العاجل لمايكل ويود أن يعرب عن خالص امتنانه لأسرة كرة القدم على الدعم الهائل الذي قدموه منذ تعرض أنطونيو للحادث".

وأتم البيان "كما نقدم الشكر من القلب للذين قدموا المساعدة الطبية لمايكل أنطونيو في أعقاب الحادث مباشرة، والفريق الطبي الذي يواصل مساعدته في تعافيه".

وحسب صحيفة جارديان، فإن المهاجم تعرض لحادث سير ونتج عنها أضرار جسيمة لسيارته ونقل جوا إلى المستشفى.

وخرج النادي الإنجليزي ببيان حول الحادث جاء كالتالي:

يؤكد وست هام يونايتد أن أنطونيو تعرض اليوم لحادث مروري.

دعوات الجميع في النادي مع مايكل وعائلته وأصدقائه في هذا الوقت، وسيصدر النادي تحديثا في الوقت المناسب.

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وشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عاما مع وست هام في 15 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصناعة مثله.

ولعب مايكل مع وست هام بواقع 874 دقيقة.

ويستعد وست هام لمواجهة منافسه ولفرهامبتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الاثنين على ملعب لندن معقل وست هام.

مايكل أنطونيو وست هام يونايتد
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