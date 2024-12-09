متفوقا على صلاح وعبد المنعم.. حكيمي يتوج بجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب إفريقي

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 12:41

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - منتخب المغرب

توج المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان بجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعبي القارة الإفريقية التي تقدمها جريدة المنتخب المغربية.

وفاز حكيمي بالجائزة بعدما تنافس مع محمد صلاح ومحمد عبد المنعم لاعبا منتخب مصر وآخرين.

القائمة كانت تضم 10 لاعبين أفارقة تنافسوا على النسخة 16 لجائزة الأسد الذهبي التي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم إفريقي للفترة الممتدة من سبتمبر 2023 لغاية سبتمبر 2024.

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وتم اختيار اللاعبين الأفارقة العشرة اعتمادا على مجموعة من المعايير منها الألقاب التي تحققت للاعب مع منتخب بلاده ومع ناديه، ودرجة التأثير الذي يظهره اللاعب مع منتخب بلاده ومع ناديه، بالإضافة إلى الإلتزام بقيم الروح الرياضية وقوة الصورة التي يصدرها عن نفسه.

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وجاء الترتيب النهائي لجائزة الأسد الذهبي 2024.

1ـ أشرف حكيمي: 162 نقطة

2ـ أديمولا لقمان: 96 نقطة

3ـ سفيان رحيمي: 90 نقطة

4ـ إبراهيم دياز: 73 نقطة

5ـ محمد صلاح: 61 نقطة

6ـ أيوب الكعبي: 51 نقطة

7ـ فيكتور بونيفاس: 43 نقطة

8ـ فرانك كيسي: 42 نقطة

9ـ رونويز ويليامز: 31 نقطة

10ـ محمد عبد المنعم: 8 نقاط

يذكر أن محمد صلاح حصد الجائزة عن عام 2017.

صلاح هو ثاني لاعب مصري يحصد الجائزة بعد محمد أبو تريكة الذي فاز بها عام 2008.

وفيما يلي السجل التاريخي للجائزة

2004: صامويل إيتو (الكاميرون ـ برشلونة)

2005: ديدييه دروجبا (كوت ديفوار ـ تشيلسي)

2006: ديدييه دروجبا (كوت ديفوار ـ تشيلسي)

2007: ديدييه دروجبا (كوت ديفوار ـ تشلسي)

2008: محمد أبو تريكة (مصر ـ الأهلي)

2009: صامويل إيتو (الكاميون ـ إنتر ميلان)

2010: صامويل إيتو (الكاميرون ـ إنتر ميلان)

2011: سيدو كيتا (مالي ـ برشلونة)

2012: ديدييه دروجبا (كوت ديفوار ـ شانغهاي)

2013: يايا توريه (كوت ديفوار ـ مانشستر سيتي)

2014: يايا توريه (كوت ديفوار ـ مانشستر سيتي)

2015: بيير إيمريك أوباميانج (الجابون ـ بوروسيا دورتموند)

2016: رياض محرز (الجزائر ـ ليستر سيتي)

2017: محمد صلاح (مصر ـ ليفربول)

2023: ياسين بونو (المغرب ـ إشبيلية / الهلال)

2024: أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان)

محمد صلاح محمد عبد المنعم أشرف حكيمي
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