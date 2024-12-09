محسن صالح عن الفارق بين كولر وموسيماني.. وسبب الحزن من الحضري وبركات

تحدث محسن صالح عن فترة رئاسته للجنة التخطيط لفريق الكرة بالنادي الأهلي.

محمد بركات النادي : معتزل عصام الحضري النادي : معتزل

ورفض محسن صالح تحميل لجنة التخطيط الصفقات الفاشلة بتلك الفترة مؤكدا أنها بسبب المدربين.

وقال محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي عبر قناة النادي: "لا أتفق مع تدعيم الأهلي قبل كأس العالم للأندية بلاعبين مثل حمدي فتحي أو ديانج أو مصطفى محمد أو تريزيجيه لأنهم لن يصنعوا الفارق، ستكون إضافات غير مؤثرة".

وتابع "لا يمكنني الحديث بصراحة شديدة عن الفارق بين موسيماني وكولر، لا يوجد مدير فني بدون سلبيات وأخطاء، لكن كولر مخلص في عمله بينما موسيماني مثل السائح بين كل إجازة وإجازة يحصل على إجازة".

وأوضح "بالتأكيد حقق موسيماني بطولات مهمة مع الأهلي، لكن في نفس التوقيت حصد محمد يوسف والبدري وفتحي مبروك وغيرهم بطولات، النادي الأهلي يُمكن أي مدرب من حصد بطولة".

وشدد محسن صالح "من حظ موسيماني التتويج بلقب إفريقيا مع الأهلي، لكن بعد رحيله هل حقق إنجازات؟ الأمر ليس موسيماني فقط ولكن غيره من المدربين واللاعبين".

وواصل "فترة تواجدي في لجنة التخطيط، حدثت إنجازات وبطولات كثيرة، لكنه ليس عملي بمفردي كنا فريق عمل برئاسة محمود الخطيب".

أما عن تحميل لجنته سوء الصفقات أوضح "الصفقات الفاشلة وقت فترتي في الأهلي كانت قرارات مدربين".

وبسؤاله عن حقيقة تدخل بعض اللاعبين في عمله كمدير فني سابقا أجاب "أحمد حسام ميدو وقت تواجدي في قيادة منتخب مصر كان مثل محمد صلاح بالفترة الحالية، والمدرب الناجح هو الذي يتواصل مع اللاعبين".

وأضاف "لم أكن أجلس مع ميدو فقط لكن أحمد بلال وأحمد حسن، لكن كونه نجما في هذه الفترة حدثت غيرة من بعض اللاعبين، لكنه لم يتدخل في التشكيل مطلقا".

وكشف محسن صالح "قبل مواجهة الكاميرون كنت أريد اللعب بخطة مختلفة لأنهم فريق قوي، وطلبت من بلال اللعب تحت المهاجم وليس مهاجم صريح لكنه رفض فقررت البدء بميدو، لذلك ربما غضب بلال فخرج قائلا أن ميدو يتدخل في التشكيل أو رفض مشاركتي معه كأساسي وهذا غير صحيح".

وبسؤاله عن حقيقة حزنه من تجاهل أبنائه من اللاعبين له قال: "هم أبنائي ولا أعلم ظروفهم لكن أعتقد أنه ليس من الصعب الاتصال بي لمجرد الاطمئنان عليّ، أكثر من يتواصل معي منهم خالد بيبو ثم أحمد نخلة ووليد صلاح الدين".

وتابع "هناك الكثير من اللاعبين الذين اكتشفتهم أتعجب من عدم تواصلهم معي، أبرزهم (ابني) محمد بركات وربما سيد معوض، أحيانا يتواصل معي ميدو ونادر السيد".

وكشف محسن صالح "لكن هناك لاعب تمت مهاجمتي كثيرا بسببه ويحاول ينكر ما فعلته ولا أعلم لماذا رغم أنني عانيت لضمه في المنتخب، وهنا أتحدث عن عصام الحضري الذي خرج منذ أيام يتحدث أن هاني أبو ريدة من ضمه للمنتخب لكن الحقيقة المدير الفني هو الذي يشاهد ويضم لاعبين".

وأضاف "تحدثت مع ثابت البطل وأبلغته أن هناك حارس مرمى مميز اسمه عصام الحضري وبالفعل تعاقدوا معه، واستبعدته من المنتخب في 2004 بسبب هبوط مستواه فتفاجئت أنه هاجمني بعنف لكنه تواصل معي ونفى ذلك، لكن في الحقيقة حزنت من عدم الوفاء".

وكشف محسن صالح عن اكتشاف آخر له قائلا: "فرج عامر وقت تكوين فريق سموحة تحدث معي لمساعدته وطلب مني التواصل مع الشرطة لضم محسن الشحات وفعلت ذلك وخلال المفاوضات طلبت منهم ضم لاعب صغير ضمن الصفقة فحصلت عليه مجانا، وعندما سألني فرج عامر عنه قلت له هذا (شطة) الجديد واسمه طارق حامد".

واختتم محسن صالح تصريحاته "بالفعل بعد عامين تم بيع طارق حامد إلى الزمالك مقابل 7 ملايين جنيه لكنني حزين لم يتواصلوا معي لمكافأتي حتى وهو أيضا أصبح لا يتواصل معي، لكني أعلم أنه شخص رائع وربما هي مشاغل الحياة".