بعد التعادل مع دجوليبا.. بعثة بيراميدز تصل تونس استعدادا لمواجهة الترجي

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 10:27

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - دجوليبا ضد بيراميدز

وصلت بعثة فريق بيراميدز إلى تونس مباشرة قادمة من مالي من أجل الاستعداد لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان بيراميدز قد تعادل سلبيا أمام دجوليبا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الترجي في تمام التاسعة من مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة.

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وقرر نادي بيراميدز مغادرة بعثة الفريق من مالي إلى تونس مباشرة للدخول في معسكر حتى موعد مواجهة الترجي.

ويأتي ذلك لعدم ارتباط بيراميدز بمباريات محلية خلال تلك الفترة ومن أجل التحضير الجيد للمواجهة الهامة في المجموعة.

ويتساوى الترجي مع بيراميدز في عدد النقاط برصيد 4 نقاط لكل منهما عقب مرور جولتين.

وكان الترجي قد تعادل مع ساجرادا الأنجولي خارج ملعبه في الجولة الثانية.

ويعتبر الهلال السوداني هو الفريق الوحيد الذي حقق 6 نقاط في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الهلال على يانج أفريكانز وتي بي مازيمبي.

وشهدت مباراة بيراميدز ضد دجوليبا غياب العديد من اللاعبين عن بيراميدز بسبب الإصابات أو التعرض لنزلة برد قوية وأبرزهم أحمد الشناوي وفيستون ماييلي وصديق أوجولا الذي غاب لعدم تسجيله بالقائمة الإفريقية.

كما شارك أكثر من لاعب مثل مروان حمدي وكريم حافظ رغم عدم خوضهم لأي تدريب بسبب المرض أيضا.

دوري أبطال إفريقيا الترجي بيراميدز
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