مواعيد مباريات الإثنين 9 ديسمبر 2024.. ختام جولة الدوري الإنجليزي

يشهد اليوم الإثنين العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مباريات اليوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر 2024.

في الدوري الإنجليزي يستضيف وست هام فريق وفرهامبتون في ختام مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

كما تقام 5 مباريات في دوري المحترفين المصري.

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الدوري الإنجليزي

وست هام × ولفرهامبتون.. 10 مساءً وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1

الدوري الإسباني

خيتافي × إسبانيول.. 10 مساءً وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3

الدوري الإيطالي

مونزا × أودينيزي .. 9:45 مساءً وتذاع على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

دوري المحترفين

وي - طنطا.. 2:30 عصرًا وتذاع على قناة 1 OnTime Sport

المقاولون العرب - المنصورة.. 2:30 عصرًا وتذاع على قناة 2 OnTime Sport