مواعيد مباريات الإثنين 9 ديسمبر 2024.. ختام جولة الدوري الإنجليزي
الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 10:26
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الإثنين العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم.
ويقدم لكم FilGoal.com جميع مباريات اليوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر 2024.
في الدوري الإنجليزي يستضيف وست هام فريق وفرهامبتون في ختام مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.
كما تقام 5 مباريات في دوري المحترفين المصري.
للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا
الدوري الإنجليزي
وست هام × ولفرهامبتون.. 10 مساءً وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1
الدوري الإسباني
خيتافي × إسبانيول.. 10 مساءً وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3
الدوري الإيطالي
مونزا × أودينيزي .. 9:45 مساءً وتذاع على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1
دوري المحترفين
وي - طنطا.. 2:30 عصرًا وتذاع على قناة 1 OnTime Sport
المقاولون العرب - المنصورة.. 2:30 عصرًا وتذاع على قناة 2 OnTime Sport