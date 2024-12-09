أتليتكو مدريد يحول تأخره إلى فوز على إشبيلية في مباراة مجنونة

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 00:49

كتب : محمد رؤوف

أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد

حول أتليتكو مدريد تأخره إلى فوز على منافسه إشبيلية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل أهداف روخيبلانكوس كل من أنطوان جريزمان (2) وصامويل لينو ورودريجو دي بول.

بينما أحرز أهداف إشبيلية كل من دودي لوكيباكيو وإسحاق روميرو وخوانلو سانشيز.

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ويواصل أتليتكو مدريد مطاردة المراكز الأولى، ويتمكن من التساوي مع برشلونة إذا فاز في مباراة مؤجلة له.

وبهذا الفوز وصل أتليتكو للنقطة 35 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف و3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

بينما توقف رصيد إشبيلية عند النقطة 19 في المركز 13.

وتقدم دي بول لأتليتكو في الدقيقة 10 بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وتعادل لوكيباكيو لإشبيلية في الدقيقة 12 بعد تسديدة متوسطة صاروخية الارتفاع من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن روميرو من إضافة الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 32 بعد تسديدة لم يتمكن يان أوبلاك من التصدي لها.

وزاد سانشيز الفارق في الدقيقة 57 بعد تسديدة من اللمسة الأولى عقب عرضية من كيكي سالاس.

وقلص جريزمان الفارق في الدقيقة 62 بعد انفراد بحارس المرمى.

وتعادل لينو لأتليتكو بعد تسديدة متوسطة الارتفاع من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 79.

وقتل جريزمان إشبيلية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد تسديدة سكنت الشباك.

ويواصل أتليتكو مطاردة المراكز الأولى والمنافسة على الدوري تحت قيادة دييجو سيميوني.

أتليتكو مدريد جريزمان إشبيلية الدوري الإسباني
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