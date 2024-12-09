سون: أشعر أنني خذلت توتنام أمام تشيلسي

يشعر سون هيونج ميون قائد توتنام بالذنب تجاه خسارة فريقه أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وقال سون عبر سكاي سبورتس: "لا أعرف ماذا أقول في الوقت الحالي، إنه أمر مخيب للآمال الهزيمة بهذه الطريقة أمام تشيلسي، أشعر وكأنني خذلت الفريق وأشعر بالأسف الشديد".

وأضاف "لعبنا مباراة جيدة للغاية في أول نصف ساعة ثم استقبلنا أهدافا سيئة وأشعر وكأننا خسرنا بسبب هذه التفاصيل الصغيرة".

وواصل "لا يمكننا استقبال الأهداف بهذه الطريقة، ولا يمككنا الاستمرار في هذا الموقف، يمكنني البقاء هنا طوال اليوم والحديث عن الأخطاء لكنني أفضل أن ألوم نفسي على الفرصة المهدرة وأفضل أن أتحمل اللوم".

وأردف "كان لدي تفكير مختلف عندما كنت أركض نحو الكرة وأيضا أنا بشر أهدر الفرص، أشعر بالألم لأنها لحظة مهمة للغاية في المباراة كانت ستغير موقف الفريق".

وأتم تصريحاته "علينا أن نتكاتف في مثل هذه اللحظات الصعبة وهذا مهم للغاية ولذلك نحتاج للدعم، اللاعبون صغار جدا ويحتاجون للدعم أكثر من قبل".

وحسم تشيلسي دربي لندن الذي أقيم في ملعب توتنام لصالحه ليصل إلى النقطة 31 ويصعد للمركز الثاني مستغلا تعادل أرسنال مع فولام.

وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 20 في المركز الـ11.

رباعية تشيلسي سجلها كول بالمر هدفين، وجادون سانشو وإنزو فيرنانديز.

وسجل لتوتنام كل من دومينيك سولانكي وديان كولوسيفسكي.