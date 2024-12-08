رئيس الوداد: سنحقق المفاجأة في مونديال الأندية.. والأهلي قادر على تحقيق إنجاز

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 23:54

كتب : FilGoal

فريق الوداد قبل مواجهة الترجي في الدوري الإفريقي

يثق هشام آيت منا رئيس نادي الوداد في فريقه أنه يستطيع تحقيق مفاجأة في كأس العالم للأندية 2025.

وقال منا لقناة إم بي سي مصر 2: "نرغب في الوصول إلى أبعد مرحلة في البطولة حتى مع وجود فرق قوية في المجموعة، فلم يتوقع أحد وصول منتخب المغرب إلى دور نصف النهائي في كأس العالم 2022 والحصول على المركز الثالث".

وأضاف "أتمنى أن نسير على نفس طريق المنتخب ولا يوجد مستحيل في كرة القدم، ونسعى لتحقيق المفاجأة".

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وأكمل "القرعة القوية وأثارت حماس اللاعبين لتقديم أداء وبطولة قوية".

وشدد "لم يتم إخبارنا بالمكاسب المالية، أستغرب من الحديث عن الماديات لأن أهم شيء هو التواجد والمشاركة في البطولة، لا أعرف لماذا يتسائل الجميع عن هذا الأمر".

وواصل "لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة في أمريكا وكندا وأوروبا ستساعدنا في كأس العالم للأندية".

وأنهى حديثه قائلا: "الأهلي قادر على تحقيق إنجاز في المونديال لكن الوداد أيضا يستطيع تحقيق مفاجأة في مجموعته القوية".

ويتواجد الوداد في مجموعة قوية رفقة كل من، مانشستر سيتي الإنجليزي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي.

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