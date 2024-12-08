بالمر: لهذا السبب سددت ركلة الجزاء "بانينكا" ضد توتنام

كشف كول بالمر نجم تشيلسي عن سبب تسديدة ركلة الجزاء الثانية ضد توتنام بطريقة "بانينكا".

كول بالمر النادي : تشيلسي تشيلسي

وقال بالمر عبر شبكة سكاي سبورتس: "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة جدا ولذلك الفوز أمر جيد".

وأضاف "ركلة الجزاء بطريقة بانينكا ضد توتنام؟ عندما تراجعت لتسديد الركلة أعتقد أن الحارس يستعد للارتماء لذا وضعتها بهذه الطريقة، أحاول فقط التسجيل ولحسن الحظ الكرة دخلت المرمى".

وأتم تصريحاته "كنا نعلم أن مع تعادل أرسنال ومانشستر سيتي أننا بحاجة إلى الفوز وهذا ما فعلناه".

وقلب تشيلسي النتيجة أمام توتنام وبعد أن كان متأخرا بهدفين فاز بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وحسم تشيلسي دربي لندن الذي أقيم في ملعب توتنام لصالحه ليصل إلى النقطة 31 ويصعد للمركز الثاني مستغلا تعادل أرسنال مع فولام.

وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 20 في المركز الـ11.

رباعية تشيلسي سجلها كول بالمر هدفين، وجادون سانشو وإنزو فيرنانديز.

وسجل لتوتنام كل من دومينيك سولانكي وديان كولوسيفسكي.