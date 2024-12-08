دوري أبطال إفريقيا - في الـ+90.. الهلال يخطف فوزا مثيرا من مازيمبي

حقق الهلال السوداني فوزا مثيرا على مازيمبي الكونغولي بهدفين لهدف، في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الهلال مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وأصبح الهلال أول فريق في البطولة يحقق الفوز في أول جولتين ويحصد 6 نقاط كاملة يتصدر بها المجموعة الأولى.

بينما تجمد رصيد مازيمبي عند النقطة 1 في المركز الثالث، خلف اتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الثاني بـ4 نقاط.

تقدم الهلال في الدقيقة 21 من ركلة جزاء عن طريق عبد الرحمن محمد.

وتعادل مازيمبي بتسديدة يسارية رائعة من أوسكار كابوي في الدقيقة 64.

قبل أن يسجل الهلال هدف الفوز في الدقيقة 90+2 عن طريق جان جيروموجيشا.

ولم يحقق أي فريق في دوري أبطال إفريقيا حتى الآن الفوز في أول مباراتين من دور المجموعات.