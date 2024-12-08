الكونفدرالية - تعادل متأخر لـ بلاك بولز يضيع على المصري فرصة الانفراد بالصدارة

أهدر المصري فرصة الانفراد بصدارة ترتيب مجموعته في الكونفدرالية وعاد بنقطة تعادل أمام بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية.

سجل هدف المصري ميدو جابر، فيما سجل فيليسيانو جون نيني هدف بلاك بولز.

وتقاسم المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مع الزمالك بعد تعادله مع إنييمبا.

فيما تساوي بلاك بولز الترتيب مع إنييمبا بنقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع.

وصف المباراة

هدد دغموم من الجهة اليسرى مرمى أصحاب الأرض بعرضية مباغتة مرت أعلى العارضة في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة 10 سجل ميدو جابر أول أهداف المصري بتسديدة مقوسة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى لحارس المرمى.

وتألق جاد ومنع تصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة سددها مارتينيو لاعب بلاك بولز في الدقيقة 18.

وسقط ميدو جابر متأثرا بالإصابة في الدقيقة 24 وبعد 6 دقائق لم يستطع ميدو مواصلة اللقاء وخرج وعوضه فخر الدين بن يوسف.

وتعرض دغموم للإصابة في الدقيقة 40 بعد تدخل قوي على حدود منطقة الجزاء.

وأهدر صلاح محسن في الدقيقة 45+1 فرصة تعزيز التقدم بتسديدة أرضية ضعيفة خرجت لركنية.

في الشوط الثاني، مرر فخر الدين بن يوسف عرضية لدغموم في مواجهة المرمى لكن الدفاع تدخل وشتت لركنية في الوقت المناسب في الدقيقة 47.

وأرسل دغموم عرضية أرضية مرت من الجميع دون خطورة على مرمى أصحاب الأرض.

بدأ بلاك بولز الاستحواذ على الكرة من أجل إدراك التعادل.

وفي الدقيقة 73 شارك بابي بادجي ويوسف الجوهري بدلا من صلاح محسن ودغموم.

وتدخل باهر المحمدي في الوقت المناسب وشتت الكرة قبل المهاجم في الدقيقة 74 وظل تقدم المصري قائما.

وأكمل علي ماهر تغييراته بمشاركة خالد صبحي بدلا من محمد الشامي.

وسدد فخر الدين كرة قوية مرت بعيدة عن القائم الأيمن في الدقيقة 87.

وفي الوقت بدلا من الضائع وفي الدقيقة 90+4 سجل فيليسيانو جون نيني برأسية قوية هدف التعادل في شباك محمود جاد ليخطف نقطة ويهدر على المصري نقطتين كانا في المتناول.