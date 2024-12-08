طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق ضد إنييمبا

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 22:30

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - إنييمبا - الكونفدرالية

أوضح محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إصابة الثلاثي محمود بنتايك ومصطفى الزناري وأحمد محمود.

وتعرض الثلاثي للإصابة خلال مواجهة إنييمبا في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات للكونفدرالية والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال أسامة عبر المركز الإعلامي: "محمود بنتايك يعاني من إصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف، وأجرينا الإسعافات الأولية له داخل الملعب، وسيخضع لفحوصات عقب العودة للقاهرة".

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وأضاف "مصطفى الزناري تعرض للإصابة في العضلة الخلفية".

وأتم "أحمد محمود يعاني من شد في عضلة السمانة، وسيخضع الثنائي لأشعة عقب العودة للقاهرة لتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الرابعة، بينما حصل إنييمبا على نقطته الأولى محتلا المركز الثالث.

وسيلتقي الزمالك في الجولتين الثالثة والرابعة مع المصري وستقام كلتا المباراتين في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك محمد أسامة الزناري محمود بنتايك
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