مؤتمر جوميز: مباراتا المصري سيحددان شكل المجموعة للتأهل للدور التالي من الكونفدرالية

يرى جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك أن مباراتين المصري المقبلتين سيحددان شكل وترتيب المجموعة للتأهل للدوري التالي من الكونفدرالية بعد التعادل مع إنييمبا.

وسقط الزمالك في فخ التعادل مع إنييمبا النيجيري بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "أشكر الشعب النيجيري على حسن الاستقبال، وكنت أتمنى حضور الجماهير بشكل أكبر في المدرجات للاستمتاع بالمباراة".

وأضاف "بدأنا المباراة بشكل جيد، اللاعبون نفذوا التعليمات بشكل صحيح، ولكن في نهاية الشوط سجل إنييمبا الهدف الأول".

وأكمل "في بداية الشوط الثاني، الفريق خرج عن طريقتنا المعتادة مما أدى إلى وصول إنييمبا لمرمانا، والهدف الثاني للمنافس جاء بعد اصطدام الكرة بمدافعنا ودخلت شباك محمد عواد".

وواصل "بعد الهدف الثاني لإنييمبا، المباراة أصبحت متساوية بين الفريقين، وأهدرنا أكثر من فرصة محققة للتسجيل".

وشدد "مباراتا المصري المقبلتين سيحددان شكل وترتيب المجموعة والتأهل للدور التالي بنسبة كبيرة".

وتابع "الزمالك لجأ للضغط العالي منذ انطلاق اللقاء، والفريق يستحق الخروج بنقطة من المباراة، بعد البداية الجيدة وتسجيل هدفين، ولكن الأخطاء أدت إلى تعادل إنييمبا".

وأنهى حديثه قائلا: "محمود بنتايك تعرض للإصابة خلال الشوط الأول، وطلبنا منه بالتنسيق مع طبيب الفربق الخروج، ولكنه أصر على استكمال الشوط، وبين شوطي المباراة كان قرار الجهاز الطبي بعدم استكمال اللاعب للمباراة".

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الرابعة، بينما حصل إنييمبا على نقطته الأولى محتلا المركز الثالث.

ومن المنتظر أي يلاقي المصري منافسه بلاك بولز في الجولة ذاتها.