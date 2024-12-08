مؤتمر يورتشيتش: الحصول على نقطة من مالي أمر جيد في ظل ما مررنا به

شدد كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز إنه لن يبحث عن أعذار بعد التعادل مع دجوليبا المالي، ووصف المباراة بالأصعب في مشواره الكروي نظرا للظروف التي مر بها الفريق.

وتعادل بيراميدز سلبيا مع دجوليبا خارج القواعد رغم الغيابات والإصابات التي ضربت فريقه مؤخرا.

وقال الكرواتي في المؤتمر الصحفي: "عشنا أياما صعبة منذ لقاء المصري في الدوري وحتى مواجهة دجوليبا في ظل غياب 10 لاعبين مهمين بسبب إصابات مختلفة ونزلات برد شديدة، ولم يتدرب أغلب العناصر طوال الأيام الماضية إلا لمرة واحدة فقط".

وأضاف "اضطررت بسبب النقص العددي الكبير إشراك لاعبين بعضهم كانت درجة حرارتهم 38 درجة ويعانون من نزلة برد شديدة".

وأوضح "الثنائي محمد حمدي ومحمد الشيبي لم يستطع إكمال اللقاء بسبب البرد الشديد وأشركت أحمد عاطف قطة وكريم حافظ رغم أنهما كانا يعانيان كذلك من ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك لعب إكرامي ورمضان ومروان والكرتي، وجميعهم لم يتعاف جيدا من نزلة البرد الشديدة".

وتابع "افتقدنا لجهود الثنائي إبراهيم عادل وأحمد الشناوي بسبب البرد كذلك، وإصابة يوسف أوباما، لدرجة أنه لم يكن هناك فرصة ومساحة لاختيار تشكيل اللقاء وبالتالي في ظل الظروف الصعبة فإن التعادل والحصول على نقطة من مالي أمر جيد للغاية".

وأتم "لدينا عدة أيام للتحضير للقاء الترجي وسنغادر مباشرة لتونس، ونأمل شفاء اللاعبين واستعادة كامل عافيتهم من أجل اللقاء المهم".

ورفع بيراميدز رصيده إلى 4 نقاط في قمة المجموعة متساويا مع الترجي في النقاط، وبفارق الأهداف لصالحه.