انتهت الكونفدرالية - بلاك بولز (1)-(1) المصري.. تعادل مخيب
الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 20:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلاك بولز الموزمبيقي ضد المصري في مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.
وكان إنييمبا قد فرض التعادل على الزمالك منذ قليل بنتيجة 2-2.
ويمكن للمصري الانفراد بالصدارة إذا حقق الفوز خارج القواعد.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.
--
انتهت
ق 90+2: هدف التعادل برأسية قوية
ق 72: باهر المحمدي يتدخل في الوقت المناسب ويشتت لركنية
ق 53: عرضية دغموم تمر من الجميع دون خطورة على مرمى أصحاب الأرض
ق 47: مرتدة سريعة للمصري وتمريرة من فخر الدين بن يوسف لدغموم لكن الدفاع يشتت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: تمريرة من كريم العراقي لصلاح محسن الذي راوغ وسدد كرة ضعيفة مرت بجوار القائم لركنية
ق 40: إصابة دغموم بعد تدخل قوي من مدافع بلاك بولز
ق 30: خروج ميدو جابر بسبب الإصابة ومشاركة فخر الدين بن يوسف
ق 18: تصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة يبعدها جاد ببراعة
ق 10: تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء عن طريق ميدو جابر والهدف الأول للمصري
ق 5: عرضية مباغتة من دغموم تمر أعلى العارضة بقليل
بداية اللقاء