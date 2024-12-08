انتهت الكونفدرالية - بلاك بولز (1)-(1) المصري.. تعادل مخيب

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 20:51

كتب : FilGoal

المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلاك بولز الموزمبيقي ضد المصري في مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

وكان إنييمبا قد فرض التعادل على الزمالك منذ قليل بنتيجة 2-2.

ويمكن للمصري الانفراد بالصدارة إذا حقق الفوز خارج القواعد.

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انتهت

ق 90+2: هدف التعادل برأسية قوية

ق 72: باهر المحمدي يتدخل في الوقت المناسب ويشتت لركنية

ق 53: عرضية دغموم تمر من الجميع دون خطورة على مرمى أصحاب الأرض

ق 47: مرتدة سريعة للمصري وتمريرة من فخر الدين بن يوسف لدغموم لكن الدفاع يشتت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: تمريرة من كريم العراقي لصلاح محسن الذي راوغ وسدد كرة ضعيفة مرت بجوار القائم لركنية

ق 40: إصابة دغموم بعد تدخل قوي من مدافع بلاك بولز

ق 30: خروج ميدو جابر بسبب الإصابة ومشاركة فخر الدين بن يوسف

ق 18: تصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة يبعدها جاد ببراعة

ق 10: تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء عن طريق ميدو جابر والهدف الأول للمصري

ق 5: عرضية مباغتة من دغموم تمر أعلى العارضة بقليل

بداية اللقاء

المصري الكونفدرالية بلاك بولز
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