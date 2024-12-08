السر في تغيير حذاء كوكوريا.. تشيلسي يقلب الطاولة على توتنام برباعية ويقتنص الوصافة
الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 20:39
كتب : عمرو عبد المنعم
قلب تشيلسي النتيجة أمام توتنام وبعد أن كان متأخرا بهدفين فاز بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.
مارك كوكوريا
النادي : تشيلسي
وحسم تشيلسي دربي لندن الذي أقيم في ملعب توتنام لصالحه ليصل إلى النقطة 31 ويصعد للمركز الثاني مستغلا تعادل أرسنال مع فولام.
وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 20 في المركز الـ11.
رباعية تشيلسي سجلها كول بالمر هدفين، وجادون سانشو وإنزو فيرنانديز.
وسجل لتوتنام كل من دومينيك سولانكي وديان كولوسيفسكي.
وصف المباراة
تقدم توتنام في الدقيقة الخامسة مستغلا خطأ مارك كوكوريا في استلام الكرة الذي انزلق في الأرض ليخطفها منه جونسون ويتقدم ويرسل عرضية قابلها دومينيك سولانكي في الشباك.
🔥🔥 مستغلاً سقوط كوكوريلا، توتنهام يفتتح التسجيل مبكرًا عن طريق سولانكي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #توتنهام_تشيلسي #PremierLeague pic.twitter.com/KgUhRSxDOF— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2024
ومرة أخرى أخطأ كوكوريا في استلام الكرة وسقط على الأرض ليخطف منه بيدرو بورو ال كرة ويمررها إلى ديان كولوسيفسكي الذي سدد الكرة في شباك روبرت سانشيز حارس تشيلسي في الدقيقة 11.
🤯 توتنهام يضاعف النتيجة والسبب سقوط كوكوريلا أيضاً
👀✍️ هل كان حذاؤه أم أرضية الملعب؟#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #توتنهام_تشيلسي #PremierLeague pic.twitter.com/7zfhzuSSqz— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2024
بعدها خرج كوكوريا من الملعب لاستبدال حذائه بآخر جديد حتى لا يتعرض للانزلاق فوق العشب من جديد.
وتلقى توتنام ضربة قوية بإصابة المدافع كريستان روميرو الذي غادر الملعب وشارك بدلا منه رادو دراجوسين في الدقيقة 15.
ورد تشيلسي سريعا وسجل الهدف الأول في الدقيقة 17 بعمل فردي من جادون سانشو الذي استلم كرة وانطلق نحو المرمى ثم سدد كرة لم يستطع الحارس فورستر التصدي لها.
لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنام بهدفين لهدف.
في الشوط الثاني قلب تشيلسي الطاولة على توتنام وسجل 3 أهداف.
وحصل تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 60 بعد عرقلة مويسيس كايسيدو من قبل بيسوما.
وتقدم كول بالمر لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تشيلسي الثاني بنجاح.
⚽️🚀 كول بالمر يعدّل النتيجة لتشيلسي من ركلة جزاء#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #توتنهام_تشيلسي #PremierLeague pic.twitter.com/ewKFAUTbwl— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2024
ثم جاء الدور على إنزو فيرنانديز ليسجل الهدف الثالث لتشيلسي بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73.
⚽️🚀 تشلسي يقلب تأخره ويتقدم على توتنهام عن طريق القائد إنزو فرنانديز#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #توتنهام_تشيلسي #PremierLeague pic.twitter.com/Wz7NnNsrbg— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2024
ومرة أخرى حصل تشيلسي على ركلة جزاء بعد عرقلة بالمر من قبل بيسوما في الدقيقة 84.
ومجددا تقدم بالمر لتسديد ركلة الجزاء ووضعها بطريقة مهارية في منتصف المرمى مسجلا هدف تشيلسي الرابع في الدقيقة 85.
⚽️🥅 كول بالمر يوقع على ثنائيته ويعزز من تقدم تشيلسي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #توتنهام_تشيلسي #PremierLeague pic.twitter.com/yYkztjp9Sb— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2024
وفي الوقت الضائع نجح سون هيونج مين في تسجيل هدف توتنام الثالث بتسديدة من أمام المرمى بعد مرور رائع من ماديسون وتمريرة له أمام الشباك في الدقيقة 90+5.
لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي 4-3.
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