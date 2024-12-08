السر في تغيير حذاء كوكوريا.. تشيلسي يقلب الطاولة على توتنام برباعية ويقتنص الوصافة

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 20:39

كتب : عمرو عبد المنعم

كول بالمر - كوكوريا

قلب تشيلسي النتيجة أمام توتنام وبعد أن كان متأخرا بهدفين فاز بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وحسم تشيلسي دربي لندن الذي أقيم في ملعب توتنام لصالحه ليصل إلى النقطة 31 ويصعد للمركز الثاني مستغلا تعادل أرسنال مع فولام.

وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 20 في المركز الـ11.

رباعية تشيلسي سجلها كول بالمر هدفين، وجادون سانشو وإنزو فيرنانديز.

وسجل لتوتنام كل من دومينيك سولانكي وديان كولوسيفسكي.

وصف المباراة

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تقدم توتنام في الدقيقة الخامسة مستغلا خطأ مارك كوكوريا في استلام الكرة الذي انزلق في الأرض ليخطفها منه جونسون ويتقدم ويرسل عرضية قابلها دومينيك سولانكي في الشباك.

ومرة أخرى أخطأ كوكوريا في استلام الكرة وسقط على الأرض ليخطف منه بيدرو بورو ال كرة ويمررها إلى ديان كولوسيفسكي الذي سدد الكرة في شباك روبرت سانشيز حارس تشيلسي في الدقيقة 11.

بعدها خرج كوكوريا من الملعب لاستبدال حذائه بآخر جديد حتى لا يتعرض للانزلاق فوق العشب من جديد.

وتلقى توتنام ضربة قوية بإصابة المدافع كريستان روميرو الذي غادر الملعب وشارك بدلا منه رادو دراجوسين في الدقيقة 15.

ورد تشيلسي سريعا وسجل الهدف الأول في الدقيقة 17 بعمل فردي من جادون سانشو الذي استلم كرة وانطلق نحو المرمى ثم سدد كرة لم يستطع الحارس فورستر التصدي لها.

لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنام بهدفين لهدف.

في الشوط الثاني قلب تشيلسي الطاولة على توتنام وسجل 3 أهداف.

وحصل تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 60 بعد عرقلة مويسيس كايسيدو من قبل بيسوما.

وتقدم كول بالمر لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تشيلسي الثاني بنجاح.

ثم جاء الدور على إنزو فيرنانديز ليسجل الهدف الثالث لتشيلسي بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

ومرة أخرى حصل تشيلسي على ركلة جزاء بعد عرقلة بالمر من قبل بيسوما في الدقيقة 84.

ومجددا تقدم بالمر لتسديد ركلة الجزاء ووضعها بطريقة مهارية في منتصف المرمى مسجلا هدف تشيلسي الرابع في الدقيقة 85.

وفي الوقت الضائع نجح سون هيونج مين في تسجيل هدف توتنام الثالث بتسديدة من أمام المرمى بعد مرور رائع من ماديسون وتمريرة له أمام الشباك في الدقيقة 90+5.

لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي 4-3.

تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي
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