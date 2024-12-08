رغم المرض والغيابات.. بيراميدز يعود من مالي بالتعادل مع دجوليبا

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 20:05

كتب : FilGoal

أحمد سامي - دجوليبا ضد بيراميدز

تعادل بيراميدز مع دجوليبا المالي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

المباراة شهدت غياب العديد من اللاعبين عن بيراميدز بسبب الإصابات أو التعرض لنزلة برد قوية وأبرزهم أحمد الشناوي وفيستون ماييلي وصديق أوجولا الذي غاب لعدم تسجيله بالقائمة الإفريقية.

كما شارك أكثر من لاعب مثل مروان حمدي وكريم حافظ رغم عدم خوضهم لأي تدريب بسبب المرض أيضا.

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التعادل رفع رصيد بيراميدز للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة مناصفة مع الترجي صاحب نفس الرصيد من النقاط.

التشكيل

بدأ بيراميدز المباراة بمروان حمدي في خط الهجوم برفقة رمضان صبحي ومصطفى فتحي.

الشوط الأول شهد ضغطا كبيرا من دجوليبا لتسجيل هدف التقدم ولكن بدون فرص خطيرة على المرمى.

الفرصة الأخطر كانت من بيراميدز في الدقيقة 19 بعد أن مرت الكرة من حارس المرمى بطريقة غريبة ليتداخل رمضان صبحي مع المدافع وتخرج الكرة بجانب القائم.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرا وشهد ضغطا كبيرا من أصحاب الأرض دون خطورة حقيقة لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وسيلعب بيراميدز مباراته المقبلة ضد الترجي على ملعب رادس، بينما يلتقي دجوليبا مع ساجرادا بمالي.

دوري أبطال إفريقيا دجوليبا بيراميدز
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