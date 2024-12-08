أرتيتا: أشعر بخيبة أمل بسبب التعادل مع فولام

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن شعوره بخيبة أمل بعد تعادل فريقه مع فولام في الدوري الإنجليزي.

وأهدر أرسنال نقطتين بتعادله مع فولام في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي بنتيجة 1-1 على ملعب كرافين كوتديج.

وقال أرتيتا عبر بي بي سي: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، سيطرنا على المباراة تماما من البداية إلى النهاية وفعلنا ما نريده وللأسف استقبلنا هدفا من فرصة واحدة".

وأضاف "من المؤسف للغاية إلغاء هدف ساكا في نهاية المباراة لأنني أعتقد أن الفريق كان يستحق الفوز".

وواصل "بعد أن أصبحنا متأخرين في النتيجة نجحنا في الرد وتسجيل التعادل وكنا نريد الفوز وقاتلنا حتى النهاية وللأسف لم نحصل على المكافأة".

وأتم تصريحاته "كان يجب أن نسجل من طرق مختلفة أيضا لأننا حصلنا على عدة فرص خطيرة".

ولم يخسر فولام منذ بداية الموسم الماضي من أرسنال إذ تعادلا مرتين وخسر مرة.

التعادل أبقى أرسنال في المركز الثاني مؤقتا برصيد 29 نقطة، فيما ظل فولام عاشرا برصيد 23 نقطة.