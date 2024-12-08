تشكيل المصري - تغيير وحيد في الهجوم ضد بلاك بولز بالكونفدرالية

أعلن علي ماهر المدير الفني لـ المصري تشكيل فريقه ضد بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية.

ويبدأ ميدو جابر أساسيا في التشكيل بدلا من أحمد القرموطي وهو التغيير الوحيد للمصري عن لقاء إنييمبا في الجولة الأولى.

وانتصر المصري في الجولة الأولى على إنييمبا بفضل ثنائية محمود حمادة.

وجاء تشكيل المصري

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عمرو سعداوي

الوسط: محمد مخلوف – محمود حمادة – عبد الرحيم دغموم

الهجوم: محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر

وعلى مقاعد البدلاء: محمود حمدي – خالد صبحي – أحمد القرموطي – يوسف الجوهري – أحمد عيد – خالد الغندور – فخر الدين بن يوسف – سامادو أتدجيكو – بابا بادجي

ويتصدر المصري ترتيب مجموعته رفقة الزمالك برصيد 3 نقاط بعد الجولة الأولى.

وسيلتقي المصري مع الزمالك في الجولتين الثالثة والرابعة على استاد برج العرب.