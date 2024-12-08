الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك ضد المصري والقناة الناقلة

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 20:22

كتب : FilGoal

الزمالك - المصري

يستكمل الزمالك مباشرة مبارياته في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بمواجهة المصري.

وتعادل الزمالك مع إنييمبا النيجيري في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية بهدفين لكل فريق.

ووصل الزمالك إلى النقطة الرابعة له في المجموعة التي تضم أيضا مع بلاك بولز الموزمبيقي والمصري.

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وستكون هذه هي المواجهة الثانية بين الزمالك والمصري هذا الموسم، بعد لقاء الفريقين في الدوري والذي انتهى بفوز الفريق البورسعيدي بهدف محمد الشامي.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويلعب الزمالك ضد المصري يوم الأحد المقبل 15 ديسمبر.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

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