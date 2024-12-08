أوديجارد: من المحبط عدم الفوز على فولام

يشعر مارتن أوديجارد لاعب وسط أرسنال بالإحباط بعدم فوز فريقه على فولام والتعادل في المباراة التي جمعتهما بالدوري الإنجليزي.

وأهدر أرسنال نقطتين بتعادله مع فولام في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي بنتيجة 1-1 على ملعب كرافين كوتديج.

وقال أوديجارد عبر بي بي سي: "سيطرنا على أغلب فترات المباراة، لم يكن الشوط الأول رائعا وكنا غير منظمين بعض الشيء وافتقدنا إلى القوة، ولكن الشوط الثاني كنا أفضل كثيرا".

وأضاف "إنه أمر محبط ألا نفوز على فولام، كنا قريبين جدا في النهاية من إحراز الهدف".

وأكمل "فولام فريق جيد ويعرف كيف يدافع بطريقة جماعية، لم نبذل جهدا كافيا لتحقيق الفوز ويجب أن نتعلم من ذلك ونركز على أنفسنا ولا نهتم بالفرق الأخرى التي تنافس على اللقب".

وأتم تصريحاته "يجب أن نصنع المزيد من الفرص ونكون أكثر شراسة على المرمى، إنه طريق طويل للغاية ويجب أن نستمر في اللعب مباراة بعد مباراة".

ولم يخسر فولام منذ بداية الموسم الماضي من أرسنال إذ تعادلا مرتين وخسر مرة.

التعادل أبقى أرسنال في المركز الثاني مؤقتا برصيد 29 نقطة، فيما ظل فولام عاشرا برصيد 23 نقطة.