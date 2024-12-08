ثالث هدافي الزمالك الأجانب.. الجزيري يسجل الأول للأبيض ضد إنييمبا

تقدم الزمالك بالهدف الأول ضد إنييمبا النيجيري في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لـ الكونفدرالية بفضل هدف سيف الجزيري.

الدولي التونسي تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 33 بتسديدة أرضية بعد تمهيد رائع من محمود بنتايك.

ورفع الجزيري رصيده التهديفي لـ 5 أهداف قارية مع الزمالك بواقع 3 في الكونفدرالية و2 في دوري أبطال إفريقيا.

وسبق أن سجل 3 أهداف مع المقاولون العرب في الكونفدرالية من قبل.

ورفع الدولي التونسي رصيده التهديفي لـ 37 هدفا بقميص الزمالك كثالث أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي.

ويتصدر اليمني علي محسن ترتيب هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفا، ويليه المغربي أشرف بنشرقي برصيد 43 هدفا.

وخاض الجزيري 9 مباريات هذا الموسم سجل هدفين، الأول جاء في السوبر المصري ضد بيراميدز في نصف النهائي والثاني في لقاء إنييمبا.