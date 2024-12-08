هدف وصناعة أولى.. عمر فرج يسجل للزمالك من تمريرة حاسمة لـ أحمد محمود ضد إنييمبا
الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 18:54
كتب : محمد رؤوف
سجل عمر فرج لاعب الزمالك لأول مرة مع فريقه ضد إنييمبا في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.
عمر فرج
النادي : الزمالك
ويشارك المهاجم الفلسطيني أساسيا لأول مرة مع الزمالك في بطولة الكونفدرالية.
وليس ذلك فقط، فصنع الهدف أحمد محمود الظهير الأيمن العائد من فترة إعارة إلى الجونة الموسم الماضي.
وأيضا يلعب محمود لأول مرة أساسيا مع الزمالك، لكن في جميع البطولات.
وأحرز فرج الهدف عرضية أرضية من أحمد محمود تخطت محمود بنتايك ثم وصلت إلى فرج الذي سدد في المرمى الخالي في الدقيقة 40.
واستهل الزمالك مشواره في البطولة بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 2-0 وتقاسم الصدارة مبكرا مع المصري.
ويلاقي الزمالك خصمه إنييمبا باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا.
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