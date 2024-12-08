خسارة درامية لـ إبسويتش ضد بورنموث.. وفاردي يقود عودة مجنونة لـ ليستر أمام برايتون

خسر إبسويتش تاون بطريقة درامية أمام ضيفه بورنموث بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وكان إبسويتش بقيادة المحترف المصري سام مرسي متقدما في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة من المباراة التي نجح فيها بورنموث في تسجيل هدفين وخطف الانتصار.

الفوز رفع رصيد بورنموث إلى النقطة 24 في المركز الثامن، وتجمد رصيد إبسويتش عند النقطة 9 في المركز الـ18.

وشارك سام مرسي مع إبسويتش في المباراة بالكامل.

تقدم إبسويتش في الدقيقة 21 بهدف سجله كونور شابلن.

وفي الدقيقة 88 نجح بورنموث في تسجيل التعادل عن طريق أنيس أونال، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 90+5 بقدم دانجو واتارا.

برايتون × ليستر سيتي

في مباراة أخرى نجح رود فان نيسلتروي قيادة ليستر سيتي لتعادل مثير مع مضيفه برايتون كان نجمه الأول جيمي فاردي قائد الثعالب.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق بعدما كان برايتون مقتدما بثنائية دون رد حتى الدقيقة 86.

تقدم برايتون في الدقيقة 37 بهدف سجله المدافع طارق لامبتي، ثم أضاف البديل يانكوبا مينتي في الدقيقة 79.

وتحمل جيمي فاردي قيادة فريقه للتعادل بعدما سجل الهدف الأول لليستر في الدقيقة 86، ثم صنع الهدف الثاني في الدقيقة 90+1 الذي سجله بوبي ريد.

التعادل رفع رصيد برايتون إلى النقطة 24 في المركز السابع، ووصل ليستر إلى النقطة 14 في المركز الـ16.