عقدة لندنية؟ أرسنال يهدر نقطتين بالتعادل مع فولام

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 18:05

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال

أهدر أرسنال نقطتين بتعادله مع فولام في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي بنتيجة 1-1 على ملعب كرافين كوتديج.

سجل هدف فولام راؤول خيمينيز، فيما سجل ويليام ساليبا هدف تعادل أرسنال.

وواصل أرسنال الاستفادة تهديفيا من الكرات الثابتة في 2024 إذ سجل 20 هدفا كأفضل موسم له منذ 2009 الذي سجل فيه أيضا 20 هدفا من كرات ثابتة.

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ولم يخسر فولام منذ بداية الموسم الماضي من أرسنال إذ تعادلا مرتين وخسر مرة.

التعادل أبقى أرسنال في المركز الثاني مؤقتا برصيد 29 نقطة، فيما ظل فولام عاشرا برصيد 23 نقطة.

التشكيل

تواجد توماس بارتي كظهير أيمن، وبدأ ياكوب كيفيور في قلب الدفاع لتعويض غياب الثنائي جابريل ماجاليس وريكاردو كالافيوري.

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وصف المباراة

حاول أرسنال الاستفادة من نقطة قوته في الركنيات مبكرا، وفي الدقيقة 3 مرت رأسية ساليبا بجوار القائم.

وفي الدقيقة 9 تقدم فولام بالهدف الأول، عرضية من كيني تيتي أودعها المكسيكي راؤول خيمينيز في الشباك.

بدأ أرسنال ضغطه لمحاولة تسجيل الهدف الثاني عن طريق ساكا لكن لينو كان في الموعد في أكثر من مرة.

شوط أول انتهى بتقدم أصحاب ملعب كرافين كوتديج بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 52 أرسل ديكلان رايس ركنية صوب منطقة الجزاء مهدها كاي هافيرتز برأسية وأودعها ساليبا في الشباك من لمسة واحدة.

هدف ثاني للفرنسي في المباراة الثانية على التوالي، والثالث الذي يستفيد منه أرسنال من ركنية بعد ثنائية ضد مانشستر يونايتد منتصف الأسبوع الماضي.

وسدد تروسار كرة قوية في الدقيقة 57 تصدى لها لينو.

ومرت رأسية بارتي في الدقيقة 70 بجوار القائم، وواصل أرسنال ضغطه لكن دون أي جديد.

وفي الدقيقة 88 سجل بوكايو ساكا هدفا من صناعة البديل جابريل مارتينيلي لكن عقب العودة لتقنية الفيديو ألغى الحكم الهدف بداعي وجود تسلل على البرازيلي.

احتسب الحكم 5 دقائق وقتا بدلا من الضائع لم تشهد أي جديد وفقد أرسنال نقطتين بتعادل لندني.

أرسنال الدوري الإنجليزي فولام
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