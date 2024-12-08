انتهت أبطال إفريقيا - دجوليبيا (0)-(0) بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة دجوليبا ضد بيراميدز في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق18. فرصة مهدرة بغرابة من جانب بيراميدز.

ق11. ضغط من دجوليبا من أجل تسجيل الهدف الأول.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل