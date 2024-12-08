تشكيل بيراميدز - إكرامي ورمضان أساسيان ضد دجوليبا.. ومروان يقود الهجوم

يبدأ الثنائي شريف إكرامي ورمضان صبحي في التشكيل الأساسي لبيراميدز أمام دجوليبا.

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقود مروان حمدي الهجوم، بينما تم استبعاد علي جبر بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي.

الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد توفيق - وليد الكرتي - رمضان صبحي.

الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - كريم حافظ - طارق علاء - أسامة جلال - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أسامة نبيه - دودو الجباس

وكان بيراميدز قد تغلب على ساجرادا في الجولة الافتتاحية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما دجوليبا تعرض للخسارة أمام الترجي بأربعة أهداف دون مقابل.