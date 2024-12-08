تشكيل بيراميدز - إكرامي ورمضان أساسيان ضد دجوليبا.. ومروان يقود الهجوم

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 17:06

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - السوبر المصري

يبدأ الثنائي شريف إكرامي ورمضان صبحي في التشكيل الأساسي لبيراميدز أمام دجوليبا.

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقود مروان حمدي الهجوم، بينما تم استبعاد علي جبر بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

أخبار متعلقة:
نزلات برد حادة تضرب لاعبي بيراميدز قبل مواجهة دجوليبا في دوري الأبطال مؤتمر ماييلي: بيراميدز لم يحصل على الراحة الكافية.. وهدفنا الحفاظ على الصدارة مؤتمر مدرب بيراميدز: لا أشعر بقلق بعد الخسارة من المصري.. وحضرنا إلى مالي من أجل الفوز بيراميدز يختتم مرانه الأول في مالي استعدادا لملاقاة دجوليبا

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي.

الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد توفيق - وليد الكرتي - رمضان صبحي.

الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - كريم حافظ - طارق علاء - أسامة جلال - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أسامة نبيه - دودو الجباس

وكان بيراميدز قد تغلب على ساجرادا في الجولة الافتتاحية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما دجوليبا تعرض للخسارة أمام الترجي بأربعة أهداف دون مقابل.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز دجوليبا
نرشح لكم
هدف وصناعة أولى.. عمر فرج يسجل للزمالك من تمريرة حاسمة لـ أحمد محمود ضد إنييمبا مباشر أبطال إفريقيا - دجوليبيا (0)-(0) بيراميدز.. فرصة مهدرة بغرابة استراحة الكونفدرالية - إنييمبا (1)-(2) الزمالك.. نهاية الشوط الأول تشكيل الزمالك - فتوح في الوسط وعمر فرج أساسي ضد إنييمبا في الكونفدرالية "معلوماتنا شبه رسمية".. نائب رئيس الوداد يكشف الجوائز المالية لكأس العالم للأندية نزلات برد حادة تضرب لاعبي بيراميدز قبل مواجهة دجوليبا في دوري الأبطال مواعيد مباريات الأحد 8 ديسمبر.. ثلاثي مصري قاريا والدوري الإنجليزي بعد التعادل مع أورلاندو.. بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة
أخر الأخبار
هدف وصناعة أولى.. عمر فرج يسجل للزمالك من تمريرة حاسمة لـ أحمد محمود ضد إنييمبا دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري NBA - تألق يوكيتش لا يكفي لفوز دنفر.. وممفيس يهزم بوسطن 9 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
مباشر الدوري الإنجليزي – توتنام (2)-(1) تشيلسي.. جوووول سانشو 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خسارة درامية لـ إبسويتش ضد بورنموث.. وفاردي يقود عودة مجنونة لـ ليستر أمام برايتون 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عقدة لندنية؟ أرسنال يهدر نقطتين بالتعادل مع فولام 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر أبطال إفريقيا - دجوليبيا (0)-(0) بيراميدز.. فرصة مهدرة بغرابة ساعة | الكرة الإفريقية
بعد 5 أشهر فقط.. مانشستر يونايتد يعلن فسخ عقد مديره الرياضي بالتراضي ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الكونفدرالية - إنييمبا (1)-(2) الزمالك.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية