مهاجم مانشستر يونايتد: أشعر بإحباط شديد

يشعر راسموس هويلاند مهاجم مانشستر يونايتد بإحباط شديد بعد خسارة فريقه على يد نوتينجهام فورست.

وخسر مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 2-3 في أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي.

وقال هويلاند في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بالطبع لم تكن النتيجة التي تمنيناها. إنه لأمر مزعج أن نستقبل ثلاثة أهداف على ملعبنا. يمكنك أن تقول إننا استقبلنا أهدافًا كان من السهل تجنبها".

وأضاف "جميعنا نحتاج إلى تحسين مستوانا. علينا أن نصحح الأوضاع، كان من الممكن الخروج بنتيجة أفضل بكثير من مباراة فورست".

وتابع مهاجم يونايتد "لقد سجلوا في بداية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، وهذا أمر مزعج لأنه يقتل الزخم والثقة".

وواصل "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول بعد الهدف الأول. تقدمهم بهدفين قتل المباراة نوعًا ما، ولكن مع تبقي ٣٥ دقيقة وكوننا نلعب على ملعبنا، كان علينا أن نبذل جهدًا أكبر للخروج بنقطة على الأقل".

وتجمد رصيد يونايتد عند النقطة 19 في المركز 13.

وأتم "في الواقع أشعر بإحباط شديد لأننا كنا نحتاج النقاط الـ بشدة. سنخوض مباراة جديدة بعد ثلاثة أو أربعة أيام، لذا علينا أن نستعد جيدًا، ثم سنلعب مباراة دربي مهمة الأسبوع المقبل".

سيلعب يونايتد ضد فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

على أن يلاقي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الأحد القادم.