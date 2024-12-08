نزلات برد حادة تضرب لاعبي بيراميدز قبل مواجهة دجوليبا في دوري الأبطال

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 15:39

كتب : بسام أبو بكر

فيستون ماييلي - بيراميدز

كشف نادي بيراميدز عن افتقاد عدد كبير من لاعبيه المهمين أمام دجوليبا المالي في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا بسبب تعرضهم لنزلات برد حادة.

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا في السادسة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري الأبطال.

واستبعد كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني، علي جبر قائد الفريق بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة أصابته وتسببت في عدم خوضه للمران الأخير.

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وخلال الفترة الماضية، شهدت صفوف الفريق عدة إصابات قوية بنزلات برد حادة قبل اللقاء، تسببت في عدم تدريب مجموعة من اللاعبين إلا تدريب واحد فقط في مالي.

وجاء على رأسهم محمد حمدي وكريم حافظ ومروان حمدي ومحمود مرعي، وطارق علاء، وأحمد عاطف قطة، وكذلك علي جبر الذي تقرر استبعاده لاستمرار إصابته بنزلة البرد القوية، بجانب تعرض الثنائي رمضان صبحي وشريف إكرامي لنزلة برد حادة ويشارك الثنائي في التدريبات رغم عدم اكتمال الشفاء في ظل ظروف الفريق.

كما تشهد المباراة استبعاد الكونغولي فيستون ماييلي بسبب إصابته في العضلة الضامة، إذ لم يتدرب طوال فترة وجود الفريق في مالي وبالتالي تقرر استبعاده على أمل تجهيزه للمشاركة في مباراة الترجي بالجولة الثالثة.

وكذلك قرر الجهاز الفني استبعاد لاعب الوسط بلاتي توريه من اللقاء، في ظل إصابته بالعضلة الخلفية إذ لم يتدرب طوال فترة وجود الفريق في مالي وبالتالي خرج من القائمة، مع استمرار عمليات تأهيله للقاء الترجي.

وافتقد الفريق في وقت سابق، لجهود الثنائي أحمد الشناوي حارس المرمى والمهاجم إبراهيم عادل حيث لم يسافر الثنائي مع البعثة بسبب الإصابة بنزلة برد حادة.

وغاب كذلك المهاجم يوسف أوباما عن رحلة الفريق بسبب إصابته برشح في الركبة، فيما غاب لاعب الوسط النيجيري صديق إيجولا بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.

كما تخلف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق بيراميدز عن السفر بسبب تعرضه للإصابة بنزلة برد شديدة.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز
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