تشكيل أرسنال - بارتي ظهير أيمن.. وهافيرتز يقود الهجوم ضد فولام

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 15:24

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - أرسنال - مانشستر يونايتد

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فولام.

ويحل أرسنال ضيفا على فولام بالجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد توماس بارتي كظهير أيمن، بينما يجلس مارتنيلي على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة:
بالطريقة المفضلة ورقم تاريخي.. أرسنال يُسقط مانشستر يونايتد بثنائية التشكيل - مالاسيا أساسي مع مانشستر يونايتد.. وغياب ثنائي دفاع أرسنال سيوفر 80 مليون جنيه أسترليني.. أموريم يدعم صفوف يونايتد بمدافع شاب أمام أرسنال أموريم: أرتيتا حّول أرسنال.. ولن تسير الأمور بشكل جيد إلى الأبد

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: توماس بارتي – ويليام ساليبا – جاكوب كيفيور – جورين تيمبر.

الوسط: مارتن أوديجارد – جوريجينو – ديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – لياندرو تروسارد.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة، بينما يحتل فولام المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز فولام
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (1)-(1) أرسنال.. جووول التعااادل مهاجم مانشستر يونايتد: أشعر بإحباط شديد برناردو سيلفا: عودة المصابين ستكون مفتاح الانتصارات أثليتك: بعد 5 أشهر فقط.. المدير الرياضي لمانشستر يونايتد يترك منصبه ميرور: بعد التوصل لحل وسط.. ليفربول يتفق مع صلاح على تجديد تعاقده أموريم: لا أتعجب نتائج مانشستر يونايتد نوتينجهام يزيد أوجاع مانشستر يونايتد بهزيمة لم تحدث منذ 30 عاما جوارديولا: أحببت كل شيء قدمه اللاعبين.. ولدينا مشاكل عديدة حاليا
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يكرم حكمين بعد إنقاذ حياة لاعبين 6 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - إكرامي ورمضان أساسيان ضد دجوليبا.. ومروان يقود الهجوم 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري المحترفين – انتصار قاتل للترسانة.. ودجلة يخسر من بترول أسيوط 13 دقيقة | القسم الثاني
قائمة ريال مدريد - عودة فينيسيوس ورودريجو لمواجهة أتالانتا 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إيرادات بايرن تتخطى حاجز المليار يورو 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
"معلوماتنا شبه رسمية".. نائب رئيس الوداد يكشف الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 36 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (1)-(1) أرسنال.. جووول التعااادل ساعة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - إلى صدارة تصنيف السيدات.. تتويج نوران وعسل بلقب هونج كونج ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية