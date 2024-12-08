تشكيل أرسنال - بارتي ظهير أيمن.. وهافيرتز يقود الهجوم ضد فولام
الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 15:24
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فولام.
ويحل أرسنال ضيفا على فولام بالجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل تواجد توماس بارتي كظهير أيمن، بينما يجلس مارتنيلي على مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: دافيد رايا.
الدفاع: توماس بارتي – ويليام ساليبا – جاكوب كيفيور – جورين تيمبر.
الوسط: مارتن أوديجارد – جوريجينو – ديكلان رايس.
الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – لياندرو تروسارد.
ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة، بينما يحتل فولام المركز التاسع برصيد 22 نقطة.
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