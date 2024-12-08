برناردو سيلفا: عودة المصابين ستكون مفتاح الانتصارات

يؤمن برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي أن عودة اللاعبين المصابين إلى كامل لياقتهم البدنية في أقرب وقت ممكن ستكون مفتاح الانتصارات الغائبة.

وتعادل سيتي 2-2 مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، ليواصل نتائجه السلبية مؤخرا.

وقال يرناردو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يتعين علينا أن نتحسن ونحل مشكلة الإصابات العديدة وهذا مهم للغاية، إذا لم يتواجد لاعبين كثيرين في الفريق، فسيكون من الصعب دائما على جميع اللاعبين اللعب 3 أيام كل أسبوع".

وأضاف "بالطبع، لا نشعر بالأسف على أنفسنا وعلينا القتال على أي حال، ولكن إذا كان لديك 13 لاعبا متاحا فقط، فهذا ليس جيدا بما يكفي".

دخل رجال بيب جوارديولا المباراة مع غياب جون ستونز وناثان آكي ومانويل أكانجي وماتيو كوفاسيتش ورودريجو وأوسكار بوب بسبب الإصابة، بينما تم استبعاد فيل فودين بسبب المرض.

وأكمل "بالنسبة للجدول المزدحم الذي ينتظرنا الآن، فهو ليس جيدا بما يكفي ويتعين علينا بذل جهد كفريق لاستعادة اللاعبين في أسرع وقت ممكن".

وواصل الجناح البرتغالي "عودة المصابين ستساعدنا كثيرا على العودة للانتصارات".

ولم يحقق سيتي الفوز خارج أرضه في الدوري الإنجليزي للمباراة الرابعة هذا الموسم بـ 3 هزائم وتعادل.

واستمر "النتيجة مخيبة للآمال وكان بإمكاننا أن نكون أفضل بكثير لكن هذا هو الحال في الوقت الحالي".

وأتم "لقد قاتلنا وحاولنا قلب الأمور لكن علينا أن نعترف بصعوبة ملعب كريستال بالاس".

سجل هدفا بالاس كل من دانييل مونيوز وماكسين لاكروا، فيما سجل ثنائية سيتي كل من إرلينج هالاند وريكو لويس.

التعادل أبقى سيتي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، فيما واصل كريستال بالاس استفاقته وارتقى للمركز الـ 16 برصيد 13 نقطة.

وعاد هالاند للتسجيل بعد غياب 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، ورفع رصيده لـ 13 هدفا بالتساوي مع محمد صلاح في الصدارة.

video:1