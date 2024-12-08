برناردو سيلفا: عودة المصابين ستكون مفتاح الانتصارات

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 14:32

كتب : FilGoal

سيلفا - مانشستر سيتي

يؤمن برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي أن عودة اللاعبين المصابين إلى كامل لياقتهم البدنية في أقرب وقت ممكن ستكون مفتاح الانتصارات الغائبة.

وتعادل سيتي 2-2 مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، ليواصل نتائجه السلبية مؤخرا.

وقال يرناردو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يتعين علينا أن نتحسن ونحل مشكلة الإصابات العديدة وهذا مهم للغاية، إذا لم يتواجد لاعبين كثيرين في الفريق، فسيكون من الصعب دائما على جميع اللاعبين اللعب 3 أيام كل أسبوع".

أخبار متعلقة:
تكريما لبيكنباور.. بايرن ميونيخ يعلق رقم 5 إلى الأبد أثليتك تكشف مدة غياب مدافع ريال مدريد.. وموقفه من كأس إنتركونتينينتال مبابي: اللعب في ريال مدريد متعة.. ووظيفتي مساعدة الفريق على تحقيق الفوز غياب ثنائي بايرن حتى نهاية العام

وأضاف "بالطبع، لا نشعر بالأسف على أنفسنا وعلينا القتال على أي حال، ولكن إذا كان لديك 13 لاعبا متاحا فقط، فهذا ليس جيدا بما يكفي".

دخل رجال بيب جوارديولا المباراة مع غياب جون ستونز وناثان آكي ومانويل أكانجي وماتيو كوفاسيتش ورودريجو وأوسكار بوب بسبب الإصابة، بينما تم استبعاد فيل فودين بسبب المرض.

وأكمل "بالنسبة للجدول المزدحم الذي ينتظرنا الآن، فهو ليس جيدا بما يكفي ويتعين علينا بذل جهد كفريق لاستعادة اللاعبين في أسرع وقت ممكن".

وواصل الجناح البرتغالي "عودة المصابين ستساعدنا كثيرا على العودة للانتصارات".

ولم يحقق سيتي الفوز خارج أرضه في الدوري الإنجليزي للمباراة الرابعة هذا الموسم بـ 3 هزائم وتعادل.

واستمر "النتيجة مخيبة للآمال وكان بإمكاننا أن نكون أفضل بكثير لكن هذا هو الحال في الوقت الحالي".

وأتم "لقد قاتلنا وحاولنا قلب الأمور لكن علينا أن نعترف بصعوبة ملعب كريستال بالاس".

سجل هدفا بالاس كل من دانييل مونيوز وماكسين لاكروا، فيما سجل ثنائية سيتي كل من إرلينج هالاند وريكو لويس.

التعادل أبقى سيتي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، فيما واصل كريستال بالاس استفاقته وارتقى للمركز الـ 16 برصيد 13 نقطة.

وعاد هالاند للتسجيل بعد غياب 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، ورفع رصيده لـ 13 هدفا بالتساوي مع محمد صلاح في الصدارة.

مانشستر سيتي برناردو سيلفا
نرشح لكم
أثليتك: بعد 5 أشهر فقط.. المدير الرياضي لمانشستر يونايتد يترك منصبه ميرور: بعد التوصل لحل وسط.. ليفربول يتفق مع صلاح على تجديد تعاقده أموريم: لا أتعجب نتائج مانشستر يونايتد نوتينجهام يزيد أوجاع مانشستر يونايتد بهزيمة لم تحدث منذ 30 عاما جوارديولا: أحببت كل شيء قدمه اللاعبين.. ولدينا مشاكل عديدة حاليا فوز مثير لـ برينتفورد على نيوكاسل.. وأستون فيلا يواصل الانتصارات انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (2)-(3) نوتينجهام.. خسارة الشياطين الحمر عودة هالاند للتسجيل ليست كافية.. مانشستر سيتي يتقاسم النقاط مع كريستال بالاس
أخر الأخبار
عبد الوهاب: تحدثت مع محلب لضم صلاح بسبب هدفه الرائع.. ومفاوضاتي مع طارق حامد 44 دقيقة | الدوري المصري
برناردو سيلفا: عودة المصابين ستكون مفتاح الانتصارات 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر دوري المحترفين - منتخب السويس (0)-(0) أسوان.. نهاية الشوط الأول 51 دقيقة | القسم الثاني
تقرير: مدرب مرموش السابق يرغب في ضمه مجددا بالدوري الإنجليزي ساعة | ميركاتو
تكريما لبيكنباور.. بايرن ميونيخ يعلق رقم 5 إلى الأبد ساعة | الكرة الأوروبية
أثليتك تكشف مدة غياب مدافع ريال مدريد.. وموقفه من كأس إنتركونتينينتال ساعة | الدوري الإسباني
مبابي: اللعب في ريال مدريد متعة.. ووظيفتي مساعدة الفريق على تحقيق الفوز 2 ساعة | الدوري الإسباني
خليجي 26 - رينار يعلن قائمة السعودية.. وغياب الثلاثي المحترف 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية