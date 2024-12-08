خليجي 26 - رينار يعلن قائمة السعودية.. وغياب الثلاثي المحترف

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 12:39

كتب : FilGoal

منتخب السعودية ضد إندونيسيا

أعلن هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي قائمة الفريق التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الخليج.

وتقام بطولة خليجي 26 في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل.

وتواجد اسم نواف العقيدي حارس النصر في قائمة المنتخب السعودي بعد شهور من إعلان لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إدانة البالغ 24 عامًا الذي اتَّهمه الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السابق مع الثنائي سلطان الغنام زميله في الفريق وسلمان الفرج، قبل انطلاق كأس آسيا الماضية، بالتهرُّب من الاستدعاء الدولي، معلنةً توقيع عقوبات تأديبية في حق كلٍّ منهم.

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فيما غاب عن القائمة الثلاثي سعود عبد الحميد لاعب نادي روما الإيطالي، وفيصل الغامدي لاعب الوسط، وزميله الجناح مروان الصحفي، لاعبا فريق بيرشوت البلجيكي، لعدم لعب البطولة خلال فترات التوقف الدولية المعتمدة.

وضمت القائمة كل من: أحمد الكسار، محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبد الإله العمري، علي لاجامي، حسان تمبكتي، مهند الشنقيطي، سلطان الغنام، نواف بوشل، محمد كنو، عبد الملك العييري، عبد العزيز العثمان، عبد الإله المالكي، عبد الله الخيبري، مصعب الجوير، ناصر الدوسري، أيمن فلاتة، سالم الدوسري، عبد الله الحمدان، عبد الله رديف، محمد القحطاني، هارون كمارا، فراس البريكان، وصالح الشهري.

ويدخل المنتخب السعودي، الخميس المقبل، معسكرًا تدريبيًا في الرياض، يستمر حتى 20 ديسمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة خليجي 26.

وأوقعت قرعة خليجي 26 الأخضر السعودي في المجموعة الثانية، إلى جانب العراق والبحرين واليمن.

وتستهل كتيبة رينارد مشوارها في البطولة، التي تبحث عن لقبها الرابع، أمام البحرين، يوم 22 ديسمبر الجاري، على أن تواجه اليمن بعدها بثلاثة أيام، ومن ثم العراق 28 من الشهر ذاته.

وشارك الأخضر في النسخة الماضية، التي استضافتها العراق، بالمنتخب الرديف تحت إشراف المدرب السعودي سعد الشهري، وحل في المرتبة الثالثة بعد العراق أولًا، وعمان ثانيًا.

هيرفي رينار السعودية
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