الكونفدرالية – علي ماهر قبل مواجهة بلاك بولز: كل المباريات صعبة
الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 00:20
كتب : FilGoal
شدد علي ماهر المدير الفني للمصري على صعوبة مباراة فريقه ضد بلاك بولز في الكونفدرالية.
ويلعب المصري ضد بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وقال ماهر عبر المركز الإعلامي لناديه: "سعداء بوجودنا هنا في موزمبيق والجهاز الفني واللاعبين على أتم استعداد للمباراة".
وأضاف "نتمنى أن تكون مباراة كبيرة يسعد بها الجميع ونحقق نتيجة إيجابية".
وواصل "لدينا لاعبين كبار على قدر المسؤولية والمباريات كلها صعبة لكننا نستعد بشكل قوي".
وأتم تصريحاته "المباريات القوية توضح شخصية الفريق الكبير وبلاك بولز فريق جيد ولديه مدرب قدير ويلعب كرة مميزة".
وكان المصري فاز في الجولة الأولى من دور المجموعات على إنييمبا النيجري بثنائية دون رد.
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