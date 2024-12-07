دوري أبطال إفريقيا - صنداونز يتعادل مع الجيش الملكي.. وانتصار مولودية الجزائر

عاد صنداونز الجنوب إفريقي بنقطة تعادل ثمينة من الأراضي المغربية أمام الجيش الملكي المغربي بنتيجة 1-1 في مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتضم المجموعة الثانية أيضا كل من الرجاء المغربي ومانييما الكونغولي.

وتقدم صنداونز بهدف في الدقيقة 66 عن طريق إكرام راينرز من صناعة رونوين ويليامز.

وفي الدقيقة 74 أدرك محمد حريمات هدف التعادل برأسية.

🔥⚽️ ربيع حريمات يدرك التعادل للجيش الملكي من كرة عرضية#دوري_أبطال_أفريقيا #CAFChampionsLeague pic.twitter.com/jQsJQvPZF7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2024

وتعرض أوريبي موديبا لاعب صنداونز للطرد في الدقيقة 90+2 بعد حصوله على إنذار ثانٍ.

وفي كينشاسا بالكونغو تعادل الرجاء بنتيجة 1-1 مع مانييما وعاد بنقطة أولى.

وسجل يونس نجاري هدف التقدم في الدقيقة 17 بكل هدوء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

يونس النجاري يفتتح التسجيل للرجاء الرياضي 🇲🇦⚽️#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/3TigUHJcJy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2024

فيما سجل جوزيف باكاسو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.

التعادل في المباراتين أبقى الوضع كما هو عليه، فظل الجيش الملكي في الصدارة برصيد 4 نقاط ويأتي خلفه صنداونز ومانييما في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين، ويحتل الرجاء المركز الرابع بنقطة وحيدة.

وسيحل الجيش الملكي ضيفا على مانييما في الجولة الثالثة يوم 14 ديسمبر الجاري، ويستضيف الرجاء ضيفه صنداونز يوم 15 ديسمبر.

وفي المجموعة الأولى، حقق مولودية الجزائر الفوز الأول له في المجموعات بنتيجة 2-0 على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

وتقدم أيوب عبد اللاوي بالهدف الأول للمولودية في الدقيقة 64 برأسية.

وأكد سفيان بزياد التفوق بالهدف الثاني في الدقيقة 90+5 بتسديدة ساقطة من فوق الحارس مستغلا خروجه المتأخر.

⏱️🔥 سفيان بايازيد يعزز تقدم مولودية الجزائر في الدقائق الأخيرة#دوري_أبطال_أفريقيا #CAFChampionsLeague pic.twitter.com/nYJ7bSoSTo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2024

الفوز رفع رصيد المولودية لـ 4 نقاط في الصدارة، في انتظار نتيجة مباراة الهلال السوداني ضد مازيمبي الكونغولي غدا الأحد.