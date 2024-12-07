دوري أبطال إفريقيا - صنداونز يتعادل مع الجيش الملكي.. وانتصار مولودية الجزائر

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 23:36

كتب : FilGoal

الجيش الملكي - صنداونز

عاد صنداونز الجنوب إفريقي بنقطة تعادل ثمينة من الأراضي المغربية أمام الجيش الملكي المغربي بنتيجة 1-1 في مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتضم المجموعة الثانية أيضا كل من الرجاء المغربي ومانييما الكونغولي.

وتقدم صنداونز بهدف في الدقيقة 66 عن طريق إكرام راينرز من صناعة رونوين ويليامز.

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وفي الدقيقة 74 أدرك محمد حريمات هدف التعادل برأسية.

وتعرض أوريبي موديبا لاعب صنداونز للطرد في الدقيقة 90+2 بعد حصوله على إنذار ثانٍ.

وفي كينشاسا بالكونغو تعادل الرجاء بنتيجة 1-1 مع مانييما وعاد بنقطة أولى.

وسجل يونس نجاري هدف التقدم في الدقيقة 17 بكل هدوء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

فيما سجل جوزيف باكاسو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.

التعادل في المباراتين أبقى الوضع كما هو عليه، فظل الجيش الملكي في الصدارة برصيد 4 نقاط ويأتي خلفه صنداونز ومانييما في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين، ويحتل الرجاء المركز الرابع بنقطة وحيدة.

وسيحل الجيش الملكي ضيفا على مانييما في الجولة الثالثة يوم 14 ديسمبر الجاري، ويستضيف الرجاء ضيفه صنداونز يوم 15 ديسمبر.

وفي المجموعة الأولى، حقق مولودية الجزائر الفوز الأول له في المجموعات بنتيجة 2-0 على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

وتقدم أيوب عبد اللاوي بالهدف الأول للمولودية في الدقيقة 64 برأسية.

وأكد سفيان بزياد التفوق بالهدف الثاني في الدقيقة 90+5 بتسديدة ساقطة من فوق الحارس مستغلا خروجه المتأخر.

الفوز رفع رصيد المولودية لـ 4 نقاط في الصدارة، في انتظار نتيجة مباراة الهلال السوداني ضد مازيمبي الكونغولي غدا الأحد.

الرجاء دوري أبطال إفريقيا مولودية الجزائر الجيش الملكي صنداونز
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