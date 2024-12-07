أموريم: لا أتعجب نتائج مانشستر يونايتد

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 23:04

كتب : FilGoal

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

اعترف روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد أنه توقع تذبذب نتائج الفريق الأحمر في الفترة الحالية بسبب ضغط المباريات.

وقال أموريم عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "لا أتعجب من نتائج مانشستر يونايتد الحالية لأننا في فترة بها الكثير من المباريات".

وأضاف "إنه أمر مخيب للآمال حقا بالنسبة للجماهير بعد مرات عديدة من خيبة الأمل، لكننا هنا للقيام بعملنا وسنستمر في ذلك وفعل نفس الأشياء لتحسين الفريق".

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وأكمل "أشركت هاري ماجواير لتفوقه في الكرات الثابتة والسيطرة أكبر على من يفوز بالكرات الأولى والثانية، وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة لمواجهة نوتينجهام وعندما كان ماجواير في الملعب فاز بكل الألعاب الثنائية".

وواصل "كان برونو متعبا للغاية ولذلك أخرجته وأشركت ماونت في مركز لاعب الوسط".

وأردف "المباراة ضد نوتينجهام كانت صعبة وبدأنا بشكل سيئ حقا وفي أول لعبة تليقنا هدفا".

وأتم تصريحاته "هذه رحلة طويلة، نحن نتحسن في بعض الجوانب وعلينا الفوز في المباريات لمساعدة الفريق على التحسن".

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