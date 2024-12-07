نوتينجهام يزيد أوجاع مانشستر يونايتد بهزيمة لم تحدث منذ 30 عاما
السبت، 07 ديسمبر 2024 - 21:33
كتب : FilGoal
تلقى مانشستر يونايتد خسارة جديدة في الدوري الإنجليزي بعدما تعرض للهزيمة على ملعبه ووسط جماهيره أمام نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
واستعاد نوتينجهام فورست الانتصارات خلال مباراته ضد مانشستر يونايتد التي جمعتهما ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي بملعب أولد ترافورد.
وخسر مانشستر يونايتد للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تلقى الهزيمة أمام أرسنال في المواجهة السابقة.
ويعد الفوز هو الأول لنوتينجهام فورست على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد منذ 1994 أي منذ 30 عاما.
الفوز رفع رصيد نوتينجهام فورست إلى النقطة 25 في المركز الخامس، وتجمد رصيد يونايتد عند النقطة 19 في المركز 13.
لم ينتظر نوتينجهام فورست سوى دقيقتين ليسجل الهدف الأول من ركلة ركنية قابلها نيكولا ميلينكوفيتش بضربة رأسية في الشباك.
⚽️🔥 نوتينغهام فورست يفاجئ مانشستر يونايتد بهدف مبكر#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/ah8kqV8IH6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2024
ونجح مانشستر في التعادل في الدقيقة 18 عن طريق راسموس هويلوند بمتابعة لتسديدة أليخاندرو جارناتشو المرتدة من الحارس.
⚽️🔥 هويلوند يعيد مانشستر يونايتد إلى المباراة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/eVPHtD7cRw— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2024
وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني أضاف نوتينجهام هدفه الثاني بتسديدة صاروخية في منتصف المرمى من أمام منطقة الجزاء بقدم مورجان جيبس وايت لكن الحارس أندري أونانا أخطأ في التصدي لها لتسكن الشباك الحمراء.
⚽️🔥 مورغان غيبس وايت يعيد التقدم لنوتينغهام فورست بتسديدة مخادعة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/Vr404wju9A— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2024
ثم أضاف كريس وود الهدف الثالث في الدقيقة 54 بضربة رأسية أيضا لم يستطع أونانا التصدي لها.
قبل أن يسجل برونو فيرنانديز هدف مانشستر يونايتد الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 61.
⚽️🔥 برونو فيرنانديز يقلص الفارق لمانشستر يونايتد بهدف رائع#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/hCPSaTopdE— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2024
واستمر مانشستر في محاولة إحراز التعادل لنهاية المباراة ولكن دون جدوى، لتنتهي المواجهة بفوز نوتينجهام فورست.