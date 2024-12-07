نوتينجهام يزيد أوجاع مانشستر يونايتد بهزيمة لم تحدث منذ 30 عاما

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 21:33

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست

تلقى مانشستر يونايتد خسارة جديدة في الدوري الإنجليزي بعدما تعرض للهزيمة على ملعبه ووسط جماهيره أمام نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واستعاد نوتينجهام فورست الانتصارات خلال مباراته ضد مانشستر يونايتد التي جمعتهما ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي بملعب أولد ترافورد.

وخسر مانشستر يونايتد للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تلقى الهزيمة أمام أرسنال في المواجهة السابقة.

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ويعد الفوز هو الأول لنوتينجهام فورست على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد منذ 1994 أي منذ 30 عاما.

الفوز رفع رصيد نوتينجهام فورست إلى النقطة 25 في المركز الخامس، وتجمد رصيد يونايتد عند النقطة 19 في المركز 13.

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لم ينتظر نوتينجهام فورست سوى دقيقتين ليسجل الهدف الأول من ركلة ركنية قابلها نيكولا ميلينكوفيتش بضربة رأسية في الشباك.

ونجح مانشستر في التعادل في الدقيقة 18 عن طريق راسموس هويلوند بمتابعة لتسديدة أليخاندرو جارناتشو المرتدة من الحارس.

وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني أضاف نوتينجهام هدفه الثاني بتسديدة صاروخية في منتصف المرمى من أمام منطقة الجزاء بقدم مورجان جيبس وايت لكن الحارس أندري أونانا أخطأ في التصدي لها لتسكن الشباك الحمراء.

ثم أضاف كريس وود الهدف الثالث في الدقيقة 54 بضربة رأسية أيضا لم يستطع أونانا التصدي لها.

قبل أن يسجل برونو فيرنانديز هدف مانشستر يونايتد الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 61.

واستمر مانشستر في محاولة إحراز التعادل لنهاية المباراة ولكن دون جدوى، لتنتهي المواجهة بفوز نوتينجهام فورست.

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