جوارديولا: أحببت كل شيء قدمه اللاعبين.. ولدينا مشاكل عديدة حاليا

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 20:37

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي فخره بما قدمه لاعبيه رغم التعادل مع مانشستر سيتي.

وتعادل سيتي مع بالاس بنتيجة 2-2 في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا عبر سكاي سبورتس: "فخور بالفريق، أحببت كل شيء في الفريق وكيف قاتلوا، لدينا مشاكل كثيرة مع الفريق الحالي".

أخبار متعلقة:
مؤتمر جوارديولا: من الصعب تعويض دي بروين عندما يرحل.. وغياب فودين عن مواجهة بالاس مورينيو ردا على جوارديولا: فزت بـ3 ألقاب ولكن بشكل عادل ونظيف جوارديولا: لم نكن مرتاحين حتى صافرة النهاية بسبب ما حدث في الماضي جوارديولا يكشف حقيقة وجود خلافات بينه وبين دي بروين

وأضاف "قاتلنا بشكل لا يصدق، عدنا في النتيجة مرتين في ملعب صعب، عانينا في البداية، قدمنا كل ما لدينا وحصلنا على نقطة".

وأردف "في الكرات الطويلة والكرات الثانية كانوا أقوى منا".

وأكمل "بدأنا الشوط الثاني ببطء، ورد الفعل كان جيدا بعد التقدم 2-1".

وأتم "فقدنا لاعبا دفاعيا (ريكو لويس) آخر في المباراة المقبلة بسبب البطاقة الصفراء الثانية".

سجل هدفا بالاس كل من دانييل مونيوز وماكسين لاكروا، فيما سجل ثنائية سيتي كل من إرلينج هالاند وريكو لويس.

التعادل أبقى سيتي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، فيما واصل كريستال بالاس استفاقته وارتقى للمركز الـ 16 برصيد 13 نقطة.

ولم يحقق سيتي الفوز خارج أرضه في الدوري الإنجليزي للمباراة الرابعة هذا الموسم بـ 3 هزائم وتعادل.

وعاد هالاند للتسجيل بعد غياب 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، ورفع رصيده لـ 13 هدفا بالتساوي مع محمد صلاح في الصدارة.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي كريستال بالاس بيب جوارديولا
نرشح لكم
هزيمة لم تحدث منذ 30 عاما.. نوتينجهام فورست يضرب يونايتد بثلاثية في أولد ترافورد فوز مثير لـ برينتفورد على نيوكاسل.. وأستون فيلا يواصل الانتصارات انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (2)-(3) نوتينجهام.. خسارة الشياطين الحمر عودة هالاند للتسجيل ليست كافية.. مانشستر سيتي يتقاسم النقاط مع كريستال بالاس جارديان: مايكل أنطونيو يتعرض لحادث مروري ونقله للمستشفى تشكيل مانشستر يونايتد – يورو أساسي لأول مرة.. وهويلوند في الهجوم ضد فورست انتهت الدوري الإنجليزي - بالاس (2)-(2) مانشستر سيتي.. تعاااادل تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود الهجوم أمام كريستال بلاس.. ودي بروين أساسي
أخر الأخبار
رقم قياسي جديد يتحطم.. 3 رأسيات تقود الهلال لفوز قاتل على الرائد دقيقة | سعودي في الجول
هزيمة لم تحدث منذ 30 عاما.. نوتينجهام فورست يضرب يونايتد بثلاثية في أولد ترافورد 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فليك: ركلة الجزاء أثارت غضبي.. ولم أعترض على الحكم 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
رائعة مبانجولا تخطف نقطة مثيرة لـ يوفنتوس في +92 ضد بولونيا 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - تشواميني مدافع ودياز يعوض رودريجو ضد جيرونا 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: أحببت كل شيء قدمه اللاعبين.. ولدينا مشاكل عديدة حاليا 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بظهور صورة أحمد رفعت.. افتتاح متحف نادي الزمالك ساعة | الدوري المصري
مجموعة الأهلي – بلوزداد يعود من كوت ديفوار بالفوز على استاد أبيدجان ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية