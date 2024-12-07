جوارديولا: أحببت كل شيء قدمه اللاعبين.. ولدينا مشاكل عديدة حاليا

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي فخره بما قدمه لاعبيه رغم التعادل مع مانشستر سيتي.

وتعادل سيتي مع بالاس بنتيجة 2-2 في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا عبر سكاي سبورتس: "فخور بالفريق، أحببت كل شيء في الفريق وكيف قاتلوا، لدينا مشاكل كثيرة مع الفريق الحالي".

وأضاف "قاتلنا بشكل لا يصدق، عدنا في النتيجة مرتين في ملعب صعب، عانينا في البداية، قدمنا كل ما لدينا وحصلنا على نقطة".

وأردف "في الكرات الطويلة والكرات الثانية كانوا أقوى منا".

وأكمل "بدأنا الشوط الثاني ببطء، ورد الفعل كان جيدا بعد التقدم 2-1".

وأتم "فقدنا لاعبا دفاعيا (ريكو لويس) آخر في المباراة المقبلة بسبب البطاقة الصفراء الثانية".

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سجل هدفا بالاس كل من دانييل مونيوز وماكسين لاكروا، فيما سجل ثنائية سيتي كل من إرلينج هالاند وريكو لويس.

التعادل أبقى سيتي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، فيما واصل كريستال بالاس استفاقته وارتقى للمركز الـ 16 برصيد 13 نقطة.

ولم يحقق سيتي الفوز خارج أرضه في الدوري الإنجليزي للمباراة الرابعة هذا الموسم بـ 3 هزائم وتعادل.

وعاد هالاند للتسجيل بعد غياب 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، ورفع رصيده لـ 13 هدفا بالتساوي مع محمد صلاح في الصدارة.