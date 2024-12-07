مجموعة الأهلي – بلوزداد يعود من كوت ديفوار بالفوز على استاد أبيدجان
السبت، 07 ديسمبر 2024 - 20:17
كتب : FilGoal
فاز شباب بلوزداد الجزائري على مضيفه استاد أبيدجان الإيفواري بهدف دون رد، في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.
ونجح الفريق الجزائري في تحقيق أول فوز له بعدما خسر على ملعبه في المباراة السابقة ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.
وسجل هدف فوز بلوزداد أمين محيوس في الدقيقة 71 من المباراة.
يأتي ذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي شهدت أيضا تعادل الأهلي ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي سلبيا.
وأصبح ترتيب المجموعة الآن الأهلي في الصدارة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن أورلاندو صاحب المركز الثاني.
ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان دون نقاط.
ويلعب شباب بلوزداد ضد الأهلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم 22 ديسمبر الجاري.
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