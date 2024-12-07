قمصان: لدينا فرصة لدراسة منافس الأهلي المقبل إنتركونتيننتال

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 19:17

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - سامي قمصان

أعرب سامي قمصان المدرب العام للأهلي عن رضاه بتعادل فريقه مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وتعادل الأهلي مع أورلاندو بايرتس بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان عبر الموقع الرسمي للأهلي: "تعليمات الجهاز الفني كانت واضحة قبل المباراة وأثناء فترة الراحة بين ‏الشوطين على ضرورة الضغط والتسجيل من أجل تحقيق الفوز، ولكن نتيجة المباراة بشكل ‏عام مرضية خاصة أنها حافظت على تصدر الفريق للمجموعة".

أخبار متعلقة:
الأهلي يطلب تأجيل مباراته ضد إنبي في كأس الرابطة المصرية مدرب أورلاندو: النتيجة كانت الشيء الوحيد غير الجيد أمام الأهلي رقم إيجابي وآخر سلبي.. الأهلي وأورلاندو يتعادلان ويتقاسمان الصدارة في دوري الأبطال

وأكد "الأهلي اعتاد على ‏الصعوبات والتحديات واللاعبين جاهزون ولديهم من الخبرة بما يكفى للتعامل مع توالي المباريات ‏والفصل بين البطولات التي يشارك بها الأهلي".

وأضاف "أغلقنا صفحة دوري أبطال إفريقيا، للبدء في التحضير لمباراة كأس التحدي المقرر ‏لها يوم 14 ديسمبر الجاري".

وأتم تصريحاته "لدينا فرصة لمشاهدة مباراة باتشوكا وبوتافوجو البرازيلي التي تقام ‏في قطر يوم 11 من الشهر الجاري لمعرفة الفريق الذي سيلعب أمام الأهلي في كأس التحدي، ‏إلى جانب مشاهدة مباريات أخرى للتعرف على المنافس بشكل جيد.".

وتستغرق رحلة عودة الأهلي من جنوب إفريقيا ما يقرب من عشر ساعات يتخللها ترانزيت في كينيا للتزود بالوقود.

حامل اللقب حافظ على سجله الخالي من الهزائم في دوري أبطال إفريقيا للمباراة رقم 24 على التوالي.

وتأجل انتصار الأهلي الأول في جنوب إفريقيا بعد 15 مباراة خارج ملعبه بلا فوز.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وتستكمل مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمواجهة شباب بلوزداد ضد استاد أبيدجان في السادسة مساء.

الأهلي سامي قمصان دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مجموعة الأهلي – بلوزداد يعود من كوت ديفوار بالفوز على استاد أبيدجان عمر فرج: نعرف إنييمبا جيدا.. ونعتاد على درجة الحرارة المرتفعة مؤتمر جوميز: حاليا كل فريق يعلم إمكانيات المنافس.. وأمر إيجابي لنا في الكونفدرالية الكونفدرالية - لا تغيير في زي الزمالك أمام إنييمبا مؤتمر كولر: كنا نريد الفوز على أورلاندو والنتيجة مرضية.. والفريقان أهدرا الكثير من الفرص مدرب أورلاندو: النتيجة كانت الشيء الوحيد غير الجيد أمام الأهلي رقم إيجابي وآخر سلبي.. الأهلي وأورلاندو يتعادلان ويتقاسمان الصدارة في دوري الأبطال مؤتمر ماييلي: بيراميدز لم يحصل على الراحة الكافية.. وهدفنا الحفاظ على الصدارة
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - تشواميني مدافع ودياز يعوض رودريجو ضد جيرونا 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: أحببت كل شيء قدمه اللاعبين.. ولدينا مشاكل عديدة حاليا 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بظهور صورة أحمد رفعت.. افتتاح متحف نادي الزمالك 43 دقيقة | الدوري المصري
مجموعة الأهلي – بلوزداد يعود من كوت ديفوار بالفوز على استاد أبيدجان 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
توريس: لم نلعب جيدا في الشوط الأول ضد بيتيس.. ولم أر ركلة الجزاء ساعة | الكرة الأوروبية
فوز مثير لـ برينتفورد على نيوكاسل.. وأستون فيلا يواصل الانتصارات ساعة | الدوري الإنجليزي
ريليفو تكشف المدة المحتملة لغياب رودريجو عن ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
في الوقت القاتل.. بيتيس يتعادل مع برشلونة ويهدي ريال مدريد فرصة جديدة للصدارة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية