قمصان: لدينا فرصة لدراسة منافس الأهلي المقبل إنتركونتيننتال

أعرب سامي قمصان المدرب العام للأهلي عن رضاه بتعادل فريقه مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وتعادل الأهلي مع أورلاندو بايرتس بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان عبر الموقع الرسمي للأهلي: "تعليمات الجهاز الفني كانت واضحة قبل المباراة وأثناء فترة الراحة بين ‏الشوطين على ضرورة الضغط والتسجيل من أجل تحقيق الفوز، ولكن نتيجة المباراة بشكل ‏عام مرضية خاصة أنها حافظت على تصدر الفريق للمجموعة".

وأكد "الأهلي اعتاد على ‏الصعوبات والتحديات واللاعبين جاهزون ولديهم من الخبرة بما يكفى للتعامل مع توالي المباريات ‏والفصل بين البطولات التي يشارك بها الأهلي".

وأضاف "أغلقنا صفحة دوري أبطال إفريقيا، للبدء في التحضير لمباراة كأس التحدي المقرر ‏لها يوم 14 ديسمبر الجاري".

وأتم تصريحاته "لدينا فرصة لمشاهدة مباراة باتشوكا وبوتافوجو البرازيلي التي تقام ‏في قطر يوم 11 من الشهر الجاري لمعرفة الفريق الذي سيلعب أمام الأهلي في كأس التحدي، ‏إلى جانب مشاهدة مباريات أخرى للتعرف على المنافس بشكل جيد.".

وتستغرق رحلة عودة الأهلي من جنوب إفريقيا ما يقرب من عشر ساعات يتخللها ترانزيت في كينيا للتزود بالوقود.

حامل اللقب حافظ على سجله الخالي من الهزائم في دوري أبطال إفريقيا للمباراة رقم 24 على التوالي.

وتأجل انتصار الأهلي الأول في جنوب إفريقيا بعد 15 مباراة خارج ملعبه بلا فوز.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وتستكمل مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمواجهة شباب بلوزداد ضد استاد أبيدجان في السادسة مساء.