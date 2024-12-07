عودة هالاند للتسجيل ليست كافية.. مانشستر سيتي يتقاسم النقاط مع كريستال بالاس

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 19:10

كتب : FilGoal

هدف هالاند ضد كريستال بالاس

تعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس بنتيجة 2-2 في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدفا بالاس كل من دانييل مونيوز وماكسين لاكروا، فيما سجل ثنائية سيتي كل من إرلينج هالاند وريكو لويس.

التعادل أبقى سيتي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، فيما واصل كريستال بالاس استفاقته وارتقى للمركز الـ 16 برصيد 13 نقطة.

ولم يحقق سيتي الفوز خارج أرضه في الدوري الإنجليزي للمباراة الرابعة هذا الموسم بـ 3 هزائم وتعادل.

وعاد هالاند للتسجيل بعد غياب 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، ورفع رصيده لـ 13 هدفا بالتساوي مع محمد صلاح في الصدارة.

وصف المباراة

تقدم بالاس مبكرا بهدف أول في الدقيقة 4 عن طريق الكولومبي دانييل مونيوز الذي تلقى تمريرة ويل هيوز وكسر مصيدة التسلل وسدد كرة سكنت الشباك.

وأهدر هالاند فرصة التعادل في الدقيقة 7 بعدما حوّل عرضية صوب الشباك لكنها ارتطمت بوجه الحارس.

وفي الدقيقة 30 عاد هالاند لهز الشباك برأسية بعد عرضية متقنة من ماتيوس نوينز.

شوط أول انتهى بتعادل الفريقين.

وفي الشوط الثاني تفوق لاكروا برأسية رائعة في الشباك بعد ركنية نفذها هيوز أيضا في الدقيقة 57.

وعدّل ريكو لويس النتيجة من انفراد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية من فيل فودين في الدقيقة 68.

وتحصل لويس على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 84 خرج على إثرها من أرض الملعب مطرودا وأكمل سيتي اللقاء بعشر لاعبين، لتنتهي المباراة بنقطة لكل فريق.

مانشستر سيتي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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