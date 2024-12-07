عمر فرج: نعرف إنييمبا جيدا.. ونعتاد على درجة الحرارة المرتفعة

شدد عمر فرج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية وقوة مباراة الأبيض أمام إنيمبا النيجيري المقرر لها غداً الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

عمر فرج النادي : الزمالك الزمالك

ويستعد الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غدا الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:"مواجهة إنيمبا قوية وهدفنا دائما الفوز، ونعمل على ذلك بشكل قوي ونركز في التدريبات ونبذل قصارى جهدنا".

وأضاف "شاهدنا الفريق النيجيري جيدا، وجاهزون للمواجهة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباراة".

وأكمل "في مصر درجة الحرارة كانت مرتفعة منذ فترة، واعتدنا على هذه الأجواء، والزمالك وصل إلى نيجيريا قبل المباراة بيومين من أجل التعود على الأجواء، ونتمنى تقديم مباراة قوية".

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غداً الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى أمام بلاك بولز بهدفين نظيفين، وهي نفس النتيجة التي خسر بها إنييمبا أمام المصري.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.